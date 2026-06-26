Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Sakarya Sapanca’da başlayan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda, 25’inci yıl vurgusu ön plana çıkıyor. Kamp kapsamında “Büyük Başkan Erdoğan” adlı özel şarkının sürpriz olarak dinletileceği belirtilirken, eser partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu anlatan temasıyla dikkat çekiyor. Yeni dönem yol haritasının da ele alınacağı kamp, kritik başlıklara sahne olacak.

Emrah Özcan / SAKARYA - AK Parti’nin 33’üncü İstişare ve Değerlendirme Kampı bugün Sakarya’nın Sapanca ilçesinde başladı. “Çeyrek Asırlık Destan” sloganıyla gerçekleştirilen kampta, AK Parti’nin kuruluşunun 25’inci yılına yönelik mesajlar ve yeni dönem yol haritası masaya yatırılacak. Kampa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak kampta dikkat çeken sürprizlerden biri de 25’inci yıla özel hazırlanan eser olacak.

ÇEYREK ASIRLIK SİYASİ YOLCULUĞA İTHAFEN HAZIRLANDI

Kulislerden edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti’nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan “Büyük Başkan Erdoğan” adlı şarkı dinletilecek. Sanatçı Ceyhun Çelik’in seslendirdiği şarkının sözleri, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından uzun bir çalışma sonrası yazıldı.

ÇEYREK ASIRLIK DÖNEME VURGU

Partinin 25’inci yıl vizyonunu yansıtan eser ile, Erdoğan’ın liderliğinde geçen çeyrek asırlık döneme vurgu yapılıyor. Şarkı kampın en dikkat çeken sürprizlerinden biri olacak ve 25’inci yıl etkinliklerinde de kullanılacak özel çalışmalar arasında yerini alacak. Şarkının, AK Parti’nin çeyrek asrıyla özdeşleşerek uzun yıllar hafızalarda yer edecek marşlardan biri olması bekleniyor. Geçen yıl 32. İstişare Toplantısı'nda da Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yeni bir eser paylaşılmış, eser Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından övgüyle karşılanmıştı.

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