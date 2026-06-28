Köpek dehşetinde ihmali açıkça ortaya konan Saray Belediye Başkanı Davut Acar’ın yargılanarak görevden el çektirilebileceği ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı, Van’da 5 yaşındaki bir çocuğun köpek saldırısında ölmesi üzerine Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini duyurmuştu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vatandaşların şikâyetlerine rağmen belediyenin sorumluluğunu yapmadığı tespit edildi. Belediye Başkanı’nı bekleyen muhtemel hukuki süreci gazetemize değerlendiren hukukçu Emre Altun “5199 sayılı kanuna göre yerel yönetimler; sahipsiz hayvanları toplamak, barınak sağlamak ve rehabilite etmekle sorumludur. Belediye Başkanı’nın 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alması muhtemeldir. Alacağı cezanın miktarına göre görevden el çektirilmesi de bir ihtimaldir” dedi.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ DE SORUMLU

Kanun ve yönetmelikte açıkça yerel yönetimlerin sorumlu tutulduğu belirtiliyor. Ancak bu yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda karşı denetim yetkisinin kimde olduğu unutulmamalıdır. İlçelerde kaymakamlar, illerde ise valiler mülki idare amiridir. Bu amirlerin, bağlı oldukları İçişleri Bakanlığına karşı hem idari hem de hukuki sorumlulukları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Mülkiye Müfettişliğinin incelemesine göre, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuğun ölmesi ve bir çocuğun yaralanmasında Saray Belediye Başkanı’nın sorumluluğu bulunduğu değerlendirilmişti. Belediyenin “Hayvan toplama aracımız yok” yönündeki savunmasının ise tam olarak gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

5 yaşındaki Hamza Özsoy köpek saldırısı sonucu canından olmuştu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sorumluluğu tespit edilen Başkan Davut Acar hakkında “soruşturma izni verilmesi” talebiyle ön inceleme raporu düzenleneceği açıklandı. Öte yandan Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık’ın başıboş köpeklerin saldırısında yaralanması üzerine de mülkiye müfettişi görevlendirildi. İhmal iddiaları titizlikle incelenecek.

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