Şırnak’ta başıboş köpekler 3 kadını hastanelik etti!
Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşları 50 ile 57 arasında değişen 3 kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan kadınlar, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
- Saldırı sabah 05.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
- Hayvanlarını çobana teslim eden kadınlara kapılarının önünde köpekler saldırdı.
- Saldırıda el, kol ve baş bölgelerinden yaralanan 3 kadın, yaşları 50 ile 57 arasında değişiyor.
- Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Bölge halkı, ilçede uzun süredir başıboş köpek sorununun yaşandığını ve yetkililere seslendi.
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sabah saat 05.00 sıralarında hayvanlarını çobana teslim ettikten sonra evlerine dönen kadınlara kapılarının önünde başıboş köpekler saldırdı.
3 KADIN YARALANDI
Saldırı sonucu yaşları 50 ile 57 arasında değişen 3 kadın el, kol ve baş bölgelerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralı kadınlar Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
BÖLGE HALKI DERTLİ
Vatandaşlar, ilçede uzun süredir başıboş köpek sorununun yaşandığını belirterek, yetkililere seslendi. Daha önce de birçok defa konuyla ilgili uyarılar yapıldığını belirten mahalle sakinleri, ilçe genelinde sokaklarda ve mahalle aralarında başıboş köpeklerin dolaşmaya devam ettiğini söylediler.