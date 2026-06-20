Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşları 50 ile 57 arasında değişen 3 kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan kadınlar, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sabah saat 05.00 sıralarında hayvanlarını çobana teslim ettikten sonra evlerine dönen kadınlara kapılarının önünde başıboş köpekler saldırdı.

3 KADIN YARALANDI

Saldırı sonucu yaşları 50 ile 57 arasında değişen 3 kadın el, kol ve baş bölgelerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralı kadınlar Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BÖLGE HALKI DERTLİ

Vatandaşlar, ilçede uzun süredir başıboş köpek sorununun yaşandığını belirterek, yetkililere seslendi. Daha önce de birçok defa konuyla ilgili uyarılar yapıldığını belirten mahalle sakinleri, ilçe genelinde sokaklarda ve mahalle aralarında başıboş köpeklerin dolaşmaya devam ettiğini söylediler.

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