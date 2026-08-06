Sıcaklık artıyor, virüs paniği büyüyor! Vaka sayısı 65'i buldu, 4 kişi öldü

Yunanistan'da sivrisineklerle bulaşan Batı Nil Virüsü yayılmayı sürdürüyor. Son bir haftada 23 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 65'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu.

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakalarındaki artış endişelendiriyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), son bir haftada 23 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Böylece bu yıl ülkede doğrulanan toplam vaka sayısı 65'e ulaştı.

Açıklamaya göre yeni tespit edilen vakalardan 22'sinde sinir sistemini etkileyen ağır hastalık tablosu görülürken, yalnızca bir kişide hafif semptomlar kaydedildi.

BU YIL 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüsün görüldüğü bölgeler arasında Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Batı Yunanistan yer aldı. Yetkililer, bu yıl Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4'e yükseldiğini duyurdu.

Özellikle yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin risk altında olduğuna dikkat çeken sağlık yetkilileri, vatandaşlara sivrisinek ısırıklarından korunmaları için uyarılarda bulundu.

Koruyucu giysiler giyilmesi, sivrisinek kovucu ürünlerin kullanılması ve sivrisineklerin üreyebileceği durgun su birikintilerinden uzak durulması tavsiye edilirken, risk grubundaki kişilerin açık alanlarda daha dikkatli olmaları istendi.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Batı Nil Virüsü, temel olarak enfekte Culex cinsi sivrisineklerin sokmasıyla insanlara ve atlara bulaşan bir RNA virüsüdür. Doğal hayat döngüsünde ana konak yabani kuşlardır; kişiden kişiye doğrudan temasla bulaşmaz.

BULAŞMA YOLLARI

Sivrisinek sokması: Virüsü kuşlardan alan sivrisineklerin insanları ısırması.

Nadir diğer yollar: Kan nakli, organ nakli, anne sütü veya gebelik yoluyla geçiş.

BELİRTİLER

Enfekte kişilerin çoğunda (yüzde 75) hiçbir belirti görülmez. Hafif vakalarda ani ateş, baş ve kas ağrısı, halsizlik, bulantı ve ciltte döküntü oluşur.

Ağır vakalarda virüs sinir sistemini etkileyerek menenjit, ensefalit (beyin iltihabı) ve felç yapabilir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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