Van’da sahipsiz köpek saldırısında bir çocuğun ölmesi bir çocuğun da yaralanmasına ilişkin soruşturma izni verildiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık olayda Saray Belediye Başkanı'nın sorumluluğunun bulunduğunu, vekaleten atanan Veteriner İşleri Müdürü’nün asıl görevinin nikah memurluğu olduğunun tespit edildiğini, ayrılan bütçelerden harcama yapılmadığını belirtti. İşte Bakanlık açıklamasında yer verilen müfettiş tespitleri…

29 Nisan 2026’da Van’ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin yürütülen inceleme tamamlanmış, İçişleri Bakanlığı, Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildiğini açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulanmıştı.

Soruşturma izni verilmişti! Van’da köpek saldırısı yaşanan Saray Belediyesi'ne dair yeni tespitler! İçişleri Bakanlığı açıkladı

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, söz konusu soruşturma iznine dair yeni bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

Mülkiye Müfettişliğince yapılan incelemeye göre sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuğun hayatını kaybetmesi ve bir çocuğun yaralanması olayında Saray Belediye Başkanı'nın sorumluluğu bulunduğu değerlendirildi.

Hamza Özsoy

"BELEDİYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERİNE GETİRMEDİ"

Belediyenin, barınak kurma zorunluluğu olmamasına rağmen sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanları toplatarak en yakın bakımevine götürme yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi.

Hayvan toplama görevini aslında ilçe belediyesi yürütmesi gerekirken Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede toplama faaliyetleri yaptığı belirlendi ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı birimlerin sorumluluğu olmadığı kanaatine varıldı. Saray Belediyesinin hayvan toplama aracı bulunmadığı yönündeki savunmasının da tam olarak gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Soruşturma izni verilmişti! Van’da köpek saldırısı yaşanan Saray Belediyesi'ne dair yeni tespitler! İçişleri Bakanlığı açıkladı

İFADELER ALINDI

İnceleme kapsamında belediye yetkilileri, jandarma personeli, muhtarlar ve şikâyetçiler dahil birçok kişinin ifadesine başvurulduğu da belirtildi. Saray Belediye Başkanı Davut Acar, İlçe Veteriner İşleri Müdür V. Ercan Açıkgöz, Belediye İşçisi Mehmet Yavaş, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Efe Sevil, Van Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Emre Ergenç ve Hayvan Sağlığı Koruma Şube Müdür V. Abdullah Saraç Er’in ifadelerine başvurulduğu açıklandı.

Soruşturma izni verilmişti! Van’da köpek saldırısı yaşanan Saray Belediyesi'ne dair yeni tespitler! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Açıklamada şu tespitlere dikkat çekildi:

Saray Belediyesince 5199 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında belediyeler için yer alan “(…) hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır” düzenlemesi çerçevesinde, 2025 Yılı Bütçesinden Binde 5 oranına tekabül eden 522.241,00-TL ayrıldığı, ancak bu tutarın sadece 338.576,00-TL’sinin harcandığı, geriye kalan 183.665,00-TL ödeneğin harcanmadığı, 2026 yılı bütçesinden ise yine binde 5’e tekabül eden 1.400.000,00-TL ayrılmış olmasına rağmen henüz bir harcama yapılmadığı,

Saray Belediyesince 12/02/2026 tarihinde Veteriner İşleri Müdürlüğünün teşekkül ettirildiği, bu müdürlüğe vekaleten bir atama yapıldığı, vekaleten atanan Veteriner İşleri Müdürünün mesleğinin veterinerlik olmadığı, asli görevinin Belediyede Nikah Memurluğu olduğu ve geçmişte Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebe Personeli olarak çalıştığı tespit edilmiştir.

ÖN İNCELEME RAPORU DÜZENLENECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sorumluluğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında “soruşturma izni verilmesi” gerektiği kanaatiyle ön inceleme raporu düzenleneceği ifade edildi.

Konu Detay Yasal Dayanak 5199 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası Belediyenin Yükümlülüğü Kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırmak (hayvan bakımevleri, rehabilitasyon, sahipsiz hayvan bakımı) 2025 Yılı Bütçesi (Ayrılan Kaynak) 522.241,00-TL (Binde 5 oranında) 2025 Yılı Bütçesi (Harcaması Yapılan) 338.576,00-TL 2025 Yılı Bütçesi (Kalan Ödenek) 183.665,00-TL 2026 Yılı Bütçesi (Ayrılan Kaynak) 1.400.000,00-TL (Binde 5 oranında) 2026 Yılı Bütçesi (Harcaması Yapılan) Henüz yapılmadı Veteriner İşleri Müdürlüğü Kurulum Tarihi 12/02/2026 Veteriner İşleri Müdürü (Vekaleten Atanan) Mesleği veterinerlik değil, asli görevi Nikah Memurluğu, geçmişte Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebe Personeli olarak çalışmış. İçişleri Bakanlığı'nın Değerlendirmesi Sorumluluğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında "soruşturma izni verilmesi" gerektiği kanaatiyle ön inceleme raporu düzenleneceği ifade edildi.

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