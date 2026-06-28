Yasanın, Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor. MİT ve TSK tespit, MGK da teyit ettikten sonra uygulama başlayacak. Taslakta, kısmi ya da genel af anlamına gelen hüküm olmayacak.

Terörsüz Türkiye konusunda uzun süredir tartışma konusu olan çerçeve yasanın detayları netleşiyor. Edinilen bilgilere göre yasa Meclis tatile girmeden çıkarılacak, ancak uygulaması örgüt üyelerinin silah bırakma şartına bağlı olacak.

Terörsüz Türkiye konusunda uzun süredir ‘Önce silah bırakma sonra yasa’ başlığı ile yürütülen tartışmalarda orta yol bulundu. Meclis’in raporunda da yer alan şekliyle yasanın çıkmasının silah bırakma şartına bağlı olması, DEM Parti ve İmralı’nın itirazlarına neden olmuştu. Bu tartışmalar arasında güvenlik birimlerinin İmralı ve Kandil ile, AK Parti’nin de DEM Parti ile yürüttüğü temaslardan sonra farklı bir yöntem geliştirildi. Buna göre, Meclis tatile girene kadar Terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve yasa çıkarılacak. Ancak uygulamada örgüt üyelerinin silah bırakması şartı aranacak.

'Terörsüz Türkiye'nin detayları ortaya çıkıyor: Yasa, Meclis tatile girmeden çıkacak

TEYİT VE TESPİT ŞARTI

Hazırlanan taslağın detaylarını anlatan AK Parti kaynakları, bu kapsamda MİT ve TSK’nın sahadaki durumla ilgili ‘Tespit’ raporu hazırlayıp MGK’ya sunacağı, MGK’nın da ‘PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır’ şeklinde teyit kararı alacağını kaydetti. Parti kurmayları, “Yasanın mantığı şu: ‘Örgütü dağıt, silahları bırak, biz de bunu teyit edelim’ ondan sonra yasadan yararlan. Bir kere teyit mekanizması ‘tamam’ demeden uygulama olmayacak. Bize göre silahların bırakılması, mağaraların boşaltılması gibi konularda tatmin edici oran en az yüzde 80 olmalı” dedi.

SUÇ YOKSA CEZA DA YOK

Bu süreçler tamamlanınca, Türkiye’ye dönmek isteyen PKK’lılar suç işlememişse, herhangi bir ceza almayacak. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nun ‘Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz’ kararı uygulanacak.

Suç işleyenler ise haklarındaki ‘terör’ suçlaması düşeceği için daha az ceza ile karşı karşıya kalacak. AK Parti kaynakları, kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte cezaevindeki PKK’lıların dosyalarının mahkemeler tarafından tek tek inceleneceğini söyledi.

ÖCALAN VE LİDER KADRO KAPSAM DIŞI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer yönetici kadro ile ilgili özel bir düzenleme yapılmayacağını belirten AK Parti kaynakları, “Taslak hazırlanırken, kapsam ve tanım bölümü çok net kesin çizgilerle yazılacak. Öcalan dâhil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulması planlanıyor. Yasaya, belli suçlardan ceza alanların bu yasanın kapsamı dışında tutulacağı açık ve net bir şekilde yazılacak” diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye'nin detayları ortaya çıkıyor: Yasa, Meclis tatile girmeden çıkacak

TÜRKİYE’YE GELEMEZLER

AK Parti kurmayları, örgütün tepe yöneticilerin büyük bölümünün Kandil’den ayrıldığına da dikkati çekerek, “Bu kişiler zaten Türkiye’ye gelmezler, gelirlerse de yasanın kapsamı dışında kalacakları için ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırlar” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti kurmayları yasanın ne kadar yürürlükte kalacağına yönelik henüz net bir süre belirlemediklerini hatırlatırken sözlerini şöyle sürdürdü:

'Terörsüz Türkiye'nin detayları ortaya çıkıyor: Yasa, Meclis tatile girmeden çıkacak

"Ama, bu uzun bir süre olmaz. Mesela geçici madde ile ‘Teyit edildikten sonra 1 yıl veya 6 ay’ denilebilir. Bu süre içinde başvurmaları istenir"

AK Parti kaynakları, Türkiye’ye gelecek örgüt üyelerinin 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi olacaklarını, bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacaklarını ve siyaset yapamayacaklarına da dikkati çekti.

'Terörsüz Türkiye'nin detayları ortaya çıkıyor: Yasa, Meclis tatile girmeden çıkacak

KISMİ YA DA GENEL AF YOK

Ayrıca çıkarılacak yasada kısmi ya da genel af anlamına gelecek, toplumun hassasiyetlerini zedeleyecek hiçbir düzenlemeye yer verilemeyeceği belirtildi.

Öte yandan, çıkarılacak yasanın sadece PKK terör örgütüne yönelik olacağını belirten AK Parti kaynakları, bunun dışında FETÖ veya diğer örgüt mensuplarının yararlanmasının mümkün olmayacağını kaydetti.

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