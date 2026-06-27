TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, "Yıllardır dost olduğunu zannettiğimiz birçok ülke PKK terörüne ciddi destek verdi, silah verdi, lojistik destek verdi, siyasi destek verdi. Ama nihayetinde Türkiye yeni bir döneme başlıyor." dedi.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için, Terörsüz Türkiye meselesinde bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, yüzde 80'i yüzde 90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır."