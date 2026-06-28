Yerli yazılımlı SERDAR-7M gemi trafik radarlarında kritik safha geçildi. 363 milyon liralık projeyle İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin’deki stratejik deniz trafiği noktaları millî teknolojiyle izlenecek, seyir emniyeti güçlenecek, dışa bağımlılık azalacak.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında seyir emniyetini artırmak amacıyla yürütülen Gemi Trafik Sistem Radarlarının Millileştirilmesi Projesi'nde önemli aşama kat edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde geliştirilen SERDAR-7M tipi yerli yazılımlı 8 gemi trafik radarından ikisinin fabrika kabul testleri tamamlanırken, üçüncü radar üretime geçti. Toplam yatırım tutarı 363 milyon lirayı bulan projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30'a ulaştı.

KRİTİK BÖLGELER İZLENECEK

Yeni nesil SERDAR-7M radarları, Türkiye’nin deniz trafiği açısından en kritik bölgelerinde devreye alınacak. Radarlar boğaz geçişleri, sanayi limanları, enerji tesisleri ve yoğun ticaret trafiği bakımından stratejik önem taşıyan İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin hattında konuşlandırılacak. Yerli yazılımlı radarlarla gemi hareketleri daha hassas takip edilecek, riskli geçişlere daha hızlı müdahale imkânı sağlanarak seyir emniyeti güçlendirilecek.

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DİJİTAL ALTYAPI TAMAMLANIYOR

Radarların millîleştirilmesi, kurumun deniz trafiği yönetiminde yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarının önemli halkalarından birini oluşturuyor. Kurum, bu projeyle eş zamanlı olarak deniz haberleşme sistemlerini modernize ederken, AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi), radar ve alarm verilerini ortak altyapıda birleştiren çalışmaları da sürdürüyor. “Denizciliğin İnterneti” projesiyle seyir yardımcılarından gerçek zamanlı veri akışı sağlanması hedefleniyor. Böylece eş zamanlı olarak gemi trafik hizmetlerinde daha hızlı karar alınması, riskli durumların erken tespit edilmesi de amaçlanıyor.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Projeyle yalnızca radar donanımında değil, sistemlerin işletilmesi, bakım, güncelleme ve yazılım altyapısında da yerlilik oranını artırılıyor. Böylece kritik deniz trafiği altyapısında dışa bağımlılık azaltılıyor ve sistem sürekliliği güçlendiriliyor.

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SERDAR-7M NEDİR?

SERDAR-7M Sahil Gözetleme Radarı, sabit kara platformlarında kullanılabilen gelişmiş bir radar sistemi olarak öne çıkıyor. FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) teknolojisine sahip olan radar, su üstündeki deniz hedeflerini ve alçak irtifada seyreden hava hedeflerini tespit edip takip edebiliyor. Düşük tespit edilme ihtimaline sahip LPI (Low Probability of Intercept) özelliği sayesinde güvenli ve gizli bir izleme imkânı sunan sistem, modern deniz gözetleme ihtiyaçlarına yüksek teknolojiyle cevap veriyor.



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