Çin merkezli Kaishan Grup, İzmir Serbest Bölgesi’nde 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’deki ilk fabrikasını açtı. Tamamı ihracata yönelik üretim yapacak tesis, 120 kişiye istihdam sağlarken yıllık 50 milyon dolarlık üretim hedefliyor.

Dünyanın önde gelen kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Grup, Türkiye’deki ilk fabrikasını İzmir Serbest Bölgesi’nde (İZBAŞ) hizmete açtı.

20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesis, ilk etapta 120 kişiye istihdam sağlayacak. Açılış töreninde konuşan Kaishan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cao Kejian, tesisin 20 bin metrekarelik arazi üzerinde 13 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

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Tesiste; hava kompresörlerinin ana ünite üretimi, montajı ve test süreçleri dâhil tam kapsamlı bir imalat süreci yürütüleceğini vurgulayan Kejian, “Burası Kaishan Grubu’nun yurt dışındaki üçüncü fabrikası olmasının yanı sıra, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarları için de çok önemli bir üretim üssü niteliği taşıyor. Fabrikamızın tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık yaklaşık 50 milyon dolarlık bir üretim değeri oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

TAMAMI İHRAÇ EDİLECEK

Fabrika Genel Müdürü Sıla Güngötekin ise üretimlerinin yüzde 100 ihracat odaklı olacağının altını çizdi. İlk etapta istihdam edilecek 120 kişinin tamamının Türkiye’deki gençlerden oluşacağını belirten Güngötekin, Kaishan Grup olarak Türkiye’deki yatırımlarını sürdürmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi. İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli de yatırımın bölge için önemine değinerek şunları kaydetti: “Küresel ölçekte güçlü ve köklü bir grubun yatırım rotasında İZBAŞ’ın yer alması, bölgemizin uluslararası sanayi yatırımları açısından ne kadar stratejik bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. Bu önemli tesis, yalnızca bir üretim altyapısının değil; aynı zamanda yüksek teknoloji, mühendislik kapasitesi ve sürdürülebilir üretim anlayışının da ülkemize transferi anlamını taşıyor.”

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