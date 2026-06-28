Plastik atıkların geri dönüşümüne ilişkin yeni AB düzenlemeleri Türkiye için önemli bir ekonomik fırsat penceresi açarken, sektör temsilcileri sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguluyor. OECD üyesi Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısıyla Avrupa’nın yeşil dönüşümünde kritik rol üstlenebileceği belirtiliyor.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ev sahipliğinde düzenlenen “Deniz Yoluyla Geri Dönüştürülebilir Plastik Atıkların İthalat, İhracat ve Notifikasyon Süreci Çalıştayı”, kamu, sektör ve akademi temsilcilerini aynı masada buluşturdu.

Deniz yoluyla geri dönüştürülebilir plastik atıkların ithalat, ihracat, izin, gümrük ve notifikasyon süreçlerinin tüm yönleriyle ele alındığı çalıştayda konuşan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Avrupa Birliği’nin plastik atık sevkiyatına ilişkin yürürlüğe koyacağı yeni düzenlemeler, Türkiye için çok büyük bir ekonomik fırsatın kapısını aralıyor.

Avrupa’nın OECD üyesi olmayan ülkelere plastik atık ihracatını sınırlandıracak olması, güçlü geri dönüşüm altyapısına sahip OECD üyesi ülkeleri ön plana çıkarıyor. OECD üyesi Türkiye bu süreçte önemli bir merkez hâline gelecektir .

Ayrıca, Türkiye geri dönüşüm sektöründe sahip olduğu üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve ihracat gücüyle Avrupa’nın yeşil dönüşüm sürecinde kritik bir rol üstlenebilir” dedi.

Eroğlu Türkiye’nin elini çabuk tutması gerektiğini belirterek, “Yeni sistemde ortaya çıkan notifikasyon başvurularının uzun süre beklemesi, firmaların aynı dosya için kurumlar arasında tekrar tekrar işlem yapmak zorunda kalması ve yeni AB sisteminin gerektirdiği teknik süreçlerde yaşanabilecek gecikmeler Türkiye’nin bu fırsatı kaçırmasına neden olabilir. Kamudan beklentimiz süreçlerin hızlandırılması, ilgili birimlerde personel kapasitesinin artırılması ve yeni mevzuata yönelik teknik eğitimlerin güçlendirilmesidir” dedi.

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