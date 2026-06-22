Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği eğitim, tatbikat ve harekât faaliyetleriyle operasyonel hazırlığını en üst seviyede tutmayı sürdürüyor. Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e, Baltık Denizi’nden Uzak Doğu’ya uzanan geniş coğrafyada gerçekleştirilen faaliyetler, Türkiye’nin bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlayan etkin askeri kapasitesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yeşim Eraslan ANKARA - Mavi Vatan’ın korunmasından NATO görevlerine, özel kuvvet eğitimlerinden arama-kurtarma faaliyetlerine kadar birçok alanda yürütülen tatbikatlar, Türk ordusunun yüksek hazırlık seviyesini ortaya koyuyor.

TSK’dan dünyaya güç gösterisi! Mehmetçik her yerde, Mavi Vatan'dan Baltıklara...

NATO’DAN UZAK DOĞU’YA UZANAN TATBİKAT TRAFİĞİ

TSK unsurları, NATO ve dost-müttefik ülkelerle müşterek eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Letonya ve Polonya’da düzenlenen Baltops, Romanya’daki Eurasian Partnership Mayın Karşı Tedbirleri Davet ve Sea Breeze-I, Norveç, İsveç ve Finlandiya’da gerçekleştirilen Ramstein Flag tatbikatları geçtiğimiz Cuma günü tamamlandı. 7 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Japonya’da Live Minex, Estonya’da Vigorous Warrior NATO Sıhhi Destek ve Polonya’da NATO Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik (CWIX) tatbikatlarına katılım sağlayan TSK, uluslararası müşterek harekât kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdürüyor.

KAFKASLAR’DA ÖZEL KUVVETLER, KONYA’DA ÜÇLÜ KARTAL

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvet unsurlarının katılımıyla Gürcistan’da icra edilen Kafkas Kartalı Tatbikatı 25 Haziran’a kadar devam edecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı ise bugün başlayacak ve 3 Temmuz’a kadar sürecek.

Almanya’daki Sivil-Asker İş Birliği Quadriga, ABD’deki Fleetex-250 ve Norveç’teki Steadfast Duel-2026 tatbikatlarında da TSK yer alacak.

MAVİ VATAN’DA NEFES KESEN FAALİYETLER

Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik en kapsamlı faaliyetlerden olan Mavi Vatan ve Denizkurdu tatbikatlarıyla elde edilen yüksek operasyonel kabiliyet, yeni eğitim ve tatbikatlarla daha da güçlendiriliyor.



TSK’dan dünyaya güç gösterisi! Mehmetçik her yerde, Mavi Vatan'dan Baltıklara...

Bu kapsamda, bugün başlayan ve 26 Haziran’a kadar sürecek olan Doğu Akdeniz’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ve ana karası ile Türkiye’nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı gerçekleştirilecek. Tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve çeşitli sivil kurumlar katılacak. Türkiye bu tatbikatla bir kez daha KKTC’nin yanında yer aldığı mesajını uluslararası kamuoyuna gösterecek.

TSK’dan dünyaya güç gösterisi! Mehmetçik her yerde, Mavi Vatan'dan Baltıklara...

KARADENİZ’DE MAYIN AVI, AKDENİZ’DE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

13 Haziran’da başlayan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu’nun 10’uncu aktivasyon faaliyeti Batı Karadeniz’de yarın (Salı) sona erecek. Bölgesel deniz güvenliğine katkı sağlayan görev grubu, Karadeniz’de mayın tehdidine karşı müşterek faaliyetler yürütüyor.

TSK’dan dünyaya güç gösterisi! Mehmetçik her yerde, Mavi Vatan'dan Baltıklara...



NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi İzmir’i, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte ise Aksaz’ı ziyaret edecek. Güvenli Akdeniz Operasyon Alanı ve UNIFIL görevleri kapsamında İtalya ve Bangladeş deniz unsurlarının da önümüzdeki günlerde Mersin’e liman ziyaretleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

TSK’dan dünyaya güç gösterisi! Mehmetçik her yerde, Mavi Vatan'dan Baltıklara...

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

Milli gemiler de uluslararası görev ve faaliyetlerde aktif rol üstleniyor. Belçika Deniz Kuvvetleri Günü etkinliklerine katılan TCG Burgazada, İtalya’nın Katanya limanının ardından İspanya’nın Rota limanına ziyaret gerçekleştirecek.

Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve lojistik nakliyat görevi kapsamında TCG Sancaktar ile TCG Göksu’nun Lübnan’ın Beyrut Limanı’na intikal etmesi planlanırken, Norfolk/ABD ziyaretini tamamlayan TCG Oruçreis de 2-7 Temmuz tarihleri arasında ABD’nin 250’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Türkiye’yi temsil edecek. Türk ordusunun, kara, deniz, hava ve özel kuvvet unsurlarının eş zamanlı olarak birçok coğrafyada görev yapması, Türkiye’nin askeri kapasitesi, harekât etkinliği ve stratejik erişim gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.



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