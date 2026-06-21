Türkiye ve Mısır hava kuvvetlerinin Mısır’da gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatı sona erdi. Tatbikatta iki ülkenin savaş uçaklarıyla ortak uçuşlar yapılırken, hava harekâtları ve komuta-kontrol yöntemleri konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Türkiye ile Mısır hava kuvvetleri tarafından Mısır'da düzenlenen askeri tatbikatının sona erdiği açıklandı. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye ve Mısır’dan ortak güç gösterisi! Tatbikat tamamlandı

Abdulhafız, Mısır'daki birçok hava üssünde her iki ülkenin hava kuvvetlerinin katılımıyla birkaç gündür devam eden ortaklaşa hava tatbikatının sona erdiğini duyurdu.

Tatbikat kapsamında Mısır ve Türkiye'ye ait "son model çok amaçlı savaş uçaklarının katılımıyla eğitim faaliyetleri ve ortak uçuşlar" yapıldığını belirten Abdulhafız, eğitimlerde "görev planlaması, hava harekatlarının icrası ve komuta-kontrol yöntemleri" konularında bilgi alışverişi yapıldığına dikkati çekti.

Abdulhafız, Türkiye ve Mısır arasında yapılan tatbikatın, "kardeş ve dost ülkelerle askeri ilişkileri geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu" bildirdi.

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