Türk Silahlı Kuvvetleri, geniş bir coğrafyada faaliyet yürütüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Çiğli’de yedi ülkenin askerlerine uçuş eğitimi verdi. Deniz Kuvvetleri Senegal’de, Kara Kuvvetleri Somali’de dost ordu birliklerini eğitti.

Yeşim Eraslan / ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve müttefik ülkelere yönelik askeri eğitim faaliyetleriyle uluslararası alandaki etkisini her geçen gün artırıyor. Hava, kara ve deniz kuvvetleri unsurlarıyla farklı coğrafyalarda aktif görev üstlenen Türkiye, yalnızca savunma desteği sunmuyor; aynı zamanda sahada operasyonel kapasite inşa eden stratejik bir güvenlik ortağı olarak öne çıkıyor.

Balkanlar’dan Afrika’ya, Orta Asya’dan Kızıldeniz hattına kadar uzanan geniş coğrafyada yürütülen eğitim programları, uçuş emniyetinden özel harekât eğitimlerine, arama kurtarma faaliyetlerinden terörle mücadele operasyonlarına kadar kritik alanları kapsıyor.

Türk ordusundan küresel güç hamlesi! Orta Asya’dan Afrika’ya her yerde Mehmetçik var

ÇİĞLİ’DE ULUSLARARASI ASKERÎ BULUŞMA

Bu çerçevede, Çiğli’de bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen Uluslararası Uçuş Emniyet Kursu başarıyla tamamlandı. “Göklerde Emniyet, Güçlü İş Birliği” temasıyla gerçekleştirilen programa 7 ülkenin askeri unsurları katıldı. Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Malezya, Libya, Senegal ve Türkmenistan’dan askeri personele, yoğun eğitim sürecinde uçuş emniyeti, kriz yönetimi, operasyon koordinasyonu ve hava görev standartları konusunda kapsamlı eğitimler verildi. Türk askeri yetkililer, kursun yalnızca teknik bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda ortak harekât kültürü ve güven ilişkisi oluşturma açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Türk ordusundan küresel güç hamlesi! Orta Asya’dan Afrika’ya her yerde Mehmetçik var

SENEGAL SEMALARINDA TÜRK DENİZ KUVVETLERİ

Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ise Senegal Silahlı Kuvvetlerine yönelik arama kurtarma eğitimi ve operasyonel destek faaliyetlerini sürdürüyor. Görev kapsamında Türk deniz karakol uçakları Senegal hava sahası ve deniz yetki alanlarında keşif ve eğitim uçuşları gerçekleştirirken, görev değişimi sırasında iki Türk uçağının Moritanya-Senegal hava sahasında gerçekleştirdiği kol uçuşu dikkat çekti. Uçaklar daha sonra birlikte Dakar’a intikal etti. Gerçekleştirilen görev devir-teslim faaliyetlerinde standart uçuş prosedürleri, çevre tanıma ve operasyonel koordinasyon eğitimleri icra edildi. Böylece Türkiye’nin Batı Afrika’daki askeri iş birliği kapasitesi bir kez daha sahaya yansımış oldu.

Türk ordusundan küresel güç hamlesi! Orta Asya’dan Afrika’ya her yerde Mehmetçik var

SOMALİ’DE TÜRK İMZASI: GORGOR BİRLİKLERİ

Türkiye’nin en dikkat çeken askeri eğitim projelerinden biri de Somali’de yürütülüyor. Mogadişu’daki Camp TURKSOM üssünde verilen eğitimlerle yetiştirilen Gorgor birlikleri, Somali ordusunun en seçkin gücü hâline geldi. Türk eğitmenler tarafından yetiştirilen birlikler; terörle mücadele, şehir savaşı, özel operasyon, yakın muharebe, sızma ve baskın, istihbarat destekli operasyonlar gibi kritik alanlarda ileri seviye eğitim alıyor. Somali hükümetinin terör örgütü Eş-Şebab’a karşı yürüttüğü operasyonlarda ön saflarda görev alan Gorgor birlikleri, sahadaki etkinliği nedeniyle “Kartal” adıyla anılıyor.

Türk ordusundan küresel güç hamlesi! Orta Asya’dan Afrika’ya her yerde Mehmetçik var

15 BİNDEN FAZLA ASKER EĞİTİLDİ

Bugüne kadar Türkiye tarafından 15 binden fazla Somalili askere eğitim verildi. Uzmanlara göre bu süreç, klasik askeri yardım anlayışının ötesine geçerek Türkiye’nin bölgede doğrudan güvenlik kapasitesi oluşturan bir aktöre dönüştüğünü gösteriyor. Türkiye’nin askeri eğitim diplomasisi; savunma sanayii iş birlikleri, ortak operasyon kabiliyeti ve stratejik nüfuz alanlarının genişletilmesi açısından yeni dönemin en önemli güç unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Balkanlar’dan Afrika’ya uzanan Türk savunma diplomasisi, ortak harekât kabiliyeti ve bölgesel nüfuz alanını her geçen gün daha da genişletiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası