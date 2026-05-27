Tüm ihbar hatlarını tek uygulamada birleştiren “HAYAT 112 Acil” açıldığı 7 günde 400 bin kişi tarafından indirildi. “Dijital dilekçe” sayılan uygulamaya video ve fotoğraf da eklenebiliyor.

GAMZE ERDOĞAN- İçişleri Bakanlığı tarafından yerli imkânlarla geliştirilen ve 21 Mayıs’ta hizmete sunulan “HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması, bir haftada 400 bin indirme sayısını geçti. Vatandaşların kısa sürede benimsediği ve “dijital dilekçe” sayılan uygulamada 10 saniye içinde video ve fotoğraf ekleme özellikleriyle ihbar bildirimi yapılabiliyor.

Vatandaşların “dijital dilekçe” olarak gördüğü yerli uygulamamızda, e-Devlet bilgileriyle girilebilirken, isteyenler kişisel bilgilerini gizleyebiliyor.

Yerli ihbar hattı 7 günde 400 bin indirmeyi geçti: Hayat 112 Acil dijital dilekçe oldu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamındaki uygulamada yer alan “Okul Acil” modülü ile öğretmenlerin, acil durumda tek dokunuşla ihbar verebileceği ifade edilmişti. Bu modülün içerisinde ise öğretmenler için akıllı saat ihbar modu da aktifleştirildi.

Yerli ihbar hattı 7 günde 400 bin indirmeyi geçti: Hayat 112 Acil dijital dilekçe oldu

Ayrıca KADES’in akıllı saatlere entegrasyonu sağlandı. Uygulamadaki “Yakınımda Ne Var” modülüyle; daha önce örneği olmayan en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocakları haritada tek tıkla görülebilecek. İlerleyen süreçte günlük hayatın diğer alanları ve yepyeni hizmet kategorileri de bu haritaya dâhil edilecek.

“Acil Toplanma Alanları” özelliği de sisteme entegre edildi. Enkaz altında kalanların alarm butonuyla çıkaracağı yüksek ses sayesinde ekipler, saniyeler içinde ilgili konuma ulaşabilecek. Sistem; insan kulağının duyamayacağı, yalnızca arama kurtarma köpeklerinin algılayabileceği özel bir ses frekansı üreterek köpeklerin yön bulmasını sağlayacak. Cihaz, mors kodu yardımıyla hızlıca acil yardım çağrısı da gönderebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası