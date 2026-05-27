Kocaeli'de bir bina daha kolondan gelen sesler üzerine tahliye edildi. Gebze ilçesinde 22 daire ve 8 iş yeri güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Aileler bayramın ilk saatlerinde sokakta kalırken ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kocaeli, Topçular Mahallesi'nde temel kazısı yüzünden tahliye edilen binaların şokunu henüz atlatamamışken, bu kez Gebze'den korkutan bir haber geldi.

Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde 22 daire ve 8 iş yeri bulunan 7 katlı binada oturan bazı kişiler, kolon ve kirişlerden ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bayram günü evsiz kaldılar! Kolonlar çatırdadı, aileler sokağa döküldü

APARTMAN BOŞALTILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Tedbiren boşaltılan binada ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmenin ardından, AFAD ekiplerine bilgi verildi.

Ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor

