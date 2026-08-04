Menderes Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından belediyenin siyasi yapısı ve meclisteki sandalye dengesi gündeme geldi. Meclis üyelerinin dağılımı, çoğunluğun hangi partide bulunduğu araştırılıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Menderes Belediye Meclisi üyeleri ve mevcut sandalye dağılımı merak edildi. Soruşturmada 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiği, 13 kişinin gözaltına alındığı ve üç kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MENDERES BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL?

Menderes Belediyesi tarafından yayımlanan mevcut meclis üyesi listesinde, belediye başkanı hariç toplam 31 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste 18 CHP'li, 10 AK Partili, 1 MHP'li ve 2 bağımsız üye görev yapıyor.

MENDERES BELEDİYE MECLİSİ ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?

Başkan hariç 31 kişilik meclis üyesi listesine göre çoğunluk CHP grubunda bulunuyor. CHP'nin 18 sandalyesi, tek başına salt çoğunluğu sağlamasına yeterli. AK Parti'nin 10 üyesi bulunurken MHP'nin 1, bağımsızların ise toplam 2 sandalyesi var.

Menderes Belediyesi meclis üyeleri:

CHP

Seyhan Müşerref Kuralı

Mustafa Gürmen

Mustafa Ersoy

Tülay Horasan

Ferdi Hepyılmaz

Rüzgar Sönmez

Süleyman Duran

Şirzat Peker

Aytaç Küt

Mustafa Yaban

Mehmet Ali Akar

Fisun Demir

Kudret Günüşen

Harun Bila

Emre Pala

Liman Dönmez

Barış Gürsoy

Melahat Kahraman

AK Parti

Mustafa Bahar

Neslihan Sarıkaya

Ünal Duman

Cemil Az

Asuman Şen

Hasan Toklu

Mesut Sarıkaya

Erol Alpat

Cemal Altun

Hüseyin Erol

MHP

Serdar Terzi

Bağımsız Meclis Üyeleri

Mustafa Öztürk

Halil İbrahim Kahraman

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