Menderes Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?
Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından belediyenin siyasi yapısı ve meclisteki sandalye dengesi gündeme geldi. Meclis üyelerinin dağılımı, çoğunluğun hangi partide bulunduğu araştırılıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Menderes Belediye Meclisi üyeleri ve mevcut sandalye dağılımı merak edildi. Soruşturmada 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiği, 13 kişinin gözaltına alındığı ve üç kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MENDERES BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL?
Menderes Belediyesi tarafından yayımlanan mevcut meclis üyesi listesinde, belediye başkanı hariç toplam 31 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste 18 CHP'li, 10 AK Partili, 1 MHP'li ve 2 bağımsız üye görev yapıyor.
MENDERES BELEDİYE MECLİSİ ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?
Başkan hariç 31 kişilik meclis üyesi listesine göre çoğunluk CHP grubunda bulunuyor. CHP'nin 18 sandalyesi, tek başına salt çoğunluğu sağlamasına yeterli. AK Parti'nin 10 üyesi bulunurken MHP'nin 1, bağımsızların ise toplam 2 sandalyesi var.
Menderes Belediyesi meclis üyeleri:
CHP
Seyhan Müşerref Kuralı
Mustafa Gürmen
Mustafa Ersoy
Tülay Horasan
Ferdi Hepyılmaz
Rüzgar Sönmez
Süleyman Duran
Şirzat Peker
Aytaç Küt
Mustafa Yaban
Mehmet Ali Akar
Fisun Demir
Kudret Günüşen
Harun Bila
Emre Pala
Liman Dönmez
Barış Gürsoy
Melahat Kahraman
AK Parti
Mustafa Bahar
Neslihan Sarıkaya
Ünal Duman
Cemil Az
Asuman Şen
Hasan Toklu
Mesut Sarıkaya
Erol Alpat
Cemal Altun
Hüseyin Erol
MHP
Serdar Terzi
Bağımsız Meclis Üyeleri
Mustafa Öztürk
Halil İbrahim Kahraman