Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan ankette enflasyon, döviz kuru, faiz, büyüme ve cari açık beklentilerine ilişkin güncel tahminler paylaşıldı. İşte, TCMB Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi ve beklentiler...

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan ankette enflasyondan döviz kuruna, büyüme tahminlerinden politika faizine kadar ekonomiye yönelik beklentiler güncellendi. Son ankette, haziran ayı enflasyon beklentisinde gerileme yaşanırken, yıl sonu enflasyon tahmininde ise sınırlı bir yükseliş dikkat çekti. Peki, enflasyon beklentileri ne yönde?

Enflasyon beklentileri ne yönde? TCMB Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı!

YILLIK ENFLASYON BEKLETİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 iken, bu anket döneminde yüzde 29,14 olmuştur.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,82 iken, bu anket döneminde yüzde 23,81 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,43 iken, bu anket döneminde yüzde 18,29 olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon beklentileri ne yönde? TCMB Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı!

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,72 ihtimalle yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 48,21 ihtimalle yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 21,56 ihtimalle ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,52’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 53,97’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Enflasyon beklentileri ne yönde? TCMB Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı!

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,26 ihtimalle yüzde 12,00 – 15,99 aralığında, yüzde 46,96 ihtimalle yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 17,50 ihtimalle ise yüzde 20,00 – 23,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(2) .

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,98‘inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 47,17‘sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 22,64‘ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 23,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Enflasyon beklentileri ne yönde? TCMB Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı!

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 olmuştur. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon beklentileri ne yönde? TCMB Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı!

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,57 TL iken, bu anket döneminde 51,47 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 54,69 TL iken, bu anket döneminde 55,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon beklentileri ne yönde? TCMB Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı!

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