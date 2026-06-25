Haziran ayının son günlerinde gözler enflasyon verilerine ilişkin gelişmelere çevrildi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı da netleşecek. Peki, enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

Milyonların temmuz maaşı zammı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netlik kazanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden aldıkları yüzde 7'lik zamma eklenecek enflasyon farkına göre zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Verilerin yayımlanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da kesinleşecek.

Enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında

OCAK-MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ocak-Mayıs aylarını kapsayan enflasyon rakamları ay ay şöyle gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: % 4,18

Mayıs: % 1,71



Enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında

Ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık verilere göre enflasyon yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 16,6, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dahil yüzde 12,4 oranında zammı garantiledi. Nihai zam oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı üzerinden netleşecek. Açıklanacak verinin ardından memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranları kesin olarak belli olacak.

ANKETTE BEKLENEN ORAN

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun, ankette öngörüldüğü gibi yüzde 1,36 olarak gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyon yüzde 18,19 olacak.

Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 18,19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,93 oranında zam alacak.

Bu durumda en düşük memur maaşı 70 bin 511 liraya, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ise 23 bin 638 lira olacak.

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