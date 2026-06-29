Galatasaray’da olağanüstü genel kuruldan çıkan yetkinin ardından yönetim, yeni sezon transfer planlaması için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 169 milyon euroluk harcama limiti ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle kadroyu güçlendirmeyi hedeflerken, Okan Buruk’la da yeni sözleşme için son aşamaya geldi. Avrupa’da daha güçlü bir takım kurma hedefi doğrultusunda kritik hamlelerin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'da olağanüstü genel kuruldan çıkan yetkinin ardından gözler transfere çevrildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulda talep ettiği 11 maddelik yetkiyi almasının ardından yeni sezon kadro planlamasına hız verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

TRANSFER İÇİN DEV BÜTÇE

Sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer döneminde önemli hamlelere hazırlanıyor. Dünya Kupası nedeniyle piyasadaki hareketliliği yakından takip eden Galatasaray, turnuvanın sona ermesiyle birlikte görüşmelerini yoğunlaştıracak.

Kulübün projeleri için kullanılacak banka kredilerinden bağımsız olarak, Galatasaray'ın yaklaşık 169 milyon euroluk harcama limitini transfer operasyonunda değerlendirmesi planlanıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan elde edilmesi beklenen yaklaşık 30 milyon euroluk gelir de bu limite eklenecek. Ayrıca sözleşmesi sona erecek futbolcuların maaş yükünden çıkılması ve muhtemel oyuncu satışlarından sağlanacak bonservis gelirleriyle transfer bütçesinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

HEDEF AVRUPA'DA DAHA GÜÇLÜ GALATASARAY

Başkan Dursun Özbek'in en önemli hedeflerinden biri, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen kadroyu daha da güçlendirmek. Yönetim, Avrupa'da ses getirecek bir takım oluşturmak için önemli transferlere imza atmayı amaçlıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk

OKAN BURUK'LA DEVAM

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi salı günü itibarıyla sona eriyor. Başkan Dursun Özbek'in daha önce görev süresi boyunca birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladığı tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Taraflar arasındaki yeni sözleşmenin kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, Okan Buruk'un iki yıllık yeni kontrata imza atacağı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

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