Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler, haziranda aylık TÜFE’nin %1’in de altında kalabileceği beklentilerini öne çıkarıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi domates, bu ay yüzde 42 düşüşle fiyatı en fazla ucuzlayan ürün oldu. Haziranda enflasyonun %0,92 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşebileceğini öngören Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, “Böylece Aralık 2025’ten sonra aylık oran ilk defa %1’in altına inebilir” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki iyimserlikle birlikte petrol ve akaryakıt fiyatları mart başından bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı. Türkiye’nin risk priminde dikkat çeken gerileme gözlemlenirken, tahvil faizleri üzerinde de düşüş baskısı devam ediyor.

Öte yandan yaz mevsimi ile birlikte özellikle gıda fiyatlarında önemli fiyat düşüşleri yaşanıyor. Bütün bu olumlu faktörler, enflasyonda ciddi bir düşüş beklentisini de beraberinde getirdi.

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HAZİRAN TÜFE BEKLENTİSİ

Haziran ayında enflasyonun %0,92 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşebileceğini öngören Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, “Böylece Aralık 2025’ten sonra aylık oran ilk defa %1’in altına inebilir. Tahminimize işlenmemiş gıda fiyatları düşüşte kalarak destek oluyor. İşlenmiş gıda enflasyonu da yavaşlama eğilimini sürdürüyor. Toplam gıda enflasyonu çok hafif yükselişe işaret ediyor” dedi.

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‘KİRA’DA MEVSİMSEL ETKİ

Giyim-ayakkabı fiyatlarında yükselişin hız kestiğini ve burada da çok sınırlı artış beklentisine sahip olduklarını aktaran Tokalı, “Kira enflasyonu aylık bazda sadece mevsimsel yükselişini gösteriyor. Yıllık bazda düşüş eğilimi sürüyor. Hizmet enflasyonunu aşağı çekecek diğer önemli bir kalem ulaştırma... Konaklama hizmetleri ise mevsimsel baskısını sürdürebilir” tespitinde bulundu.

MAYISTA ZİRVE İHTİMALİ

Dayanıklı tüketim malları baskısının ılımlı da olsa devam ettiğini belirten Tokalı, “Yıllık enflasyonda zirve mayısta görülmüş olup; bu aydan itibaren düşüş eğilimine geri dönülebilir. Yıl sonu tahminimiz %29,50... Bu ay ılımlı görünüm oluşması durumunda aşağı yönlü ihtimaller de mevcut. Yıllık enflasyonda düşüş sadece manşette değil; çekirdek enflasyonda da gerçekleşebilir” diye konuştu.

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EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER

Bu arada WEB TÜFE verileri de haziranda %0,88 aylık enflasyona işaret ediyor. Bu ay fiyatı en çok düşen ilk 10 ürün ise şöyle sıralanıyor:

Ürün Değişim Oranı Domates -42,76% Kıvırcık -29,05% Çarliston Biber -22,92% Sivri Biber -17,36% Pırasa -16,00% Kırmızı Turp -16,00% Kırmızı Lahana -16,00% Karnabahar -16,00% Ispanak -16,00% Beyaz Lahana -16,00%

Yaz mevsiminde bütün sofraların vazgeçilmezi olan domates fiyatı %42 düşüşle ilk sırada yer alıyor. Ucuzlukta ilk 10’da yer alanların tamamının “gıda” ürünü olması da dikkat çekti.

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