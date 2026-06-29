Dünyanın önde gelen hazır giyim perakendecilerinden H&M, küresel ölçekte mağaza ağını küçültmeye devam ediyor. Şirket, son 6 ayda toplam 136 mağazasını kapatırken, portföyündeki Monki markasının fiziksel mağazalarını tamamen sonlandırma kararı aldı. Monki, önümüzdeki dönemde Weekday çatısı altında sadece dijital kanallardan hizmet verecek.

Dijital alışverişin hızla büyümesi ve artan maliyet baskıları nedeniyle operasyonlarını yeniden şekillendiren H&M, fiziksel mağaza sayısını azaltırken online satış kanallarına ağırlık veriyor. Şirketin yayımladığı son finansal sonuçlara göre mağaza optimizasyonu kapsamında dünya genelindeki mağaza ağı küçülmeye devam etti.

MONKİ MAĞAZALARI KAPANIYOR

H&M Group, gençlere yönelik moda markası Monki'nin bağımsız mağaza konseptine son verdi. Markanın dünya genelindeki 56 mağazası kapatıldı. Marka fiziksel perakende sektöründen tamamen çekilirken, yalnızca Weekday çatısı altında dijital bir kategori olarak yoluna devam edecek.

H&Mde büyük küçülme! 136 mağaza kapandı, bir marka rafa kalktı

6 AYDA 136 MAĞAZA KAPANDI

Şirket H&M mağazalarında da küçülmeye devam ediyor. 2022'den bu yana 600'den fazla mağazasını kapatan H&M, son 6 ayda ise 136 mağazanın kapısına kilit vurdu. 2022'de 4.702 mağazası bulunan şirket, 2026'nın ilk yarısında bu sayısı 4.038'e düşürdü.

H&Mde büyük küçülme! 136 mağaza kapandı, bir marka rafa kalktı

REKABET VE MALİYET BASKISI ETKİLİ OLDU

H&M, özellikle e-ticaret odaklı hızlı moda markalarının yükselişi ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle mağaza ağını yeniden yapılandırıyor. Şirket, daha verimli lokasyonlara yatırım yaparken düşük performans gösteren mağazaları kapatarak maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

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