Hesaplarını kullandırdığı için ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalanlara şartlı indirim yolu açıldı. Meclis’teki yeni yargı paketine göre, mağdurun zararını altı ay içinde ödeyenlerin cezası yarı yarıya düşecek. Yargılaması süren ve hükmü kesinleşen davaları da kapsayan düzenlemeden yaklaşık 400 bin dosyanın yararlanması bekleniyor

Banka hesaplarını başkalarına kullandıran binlerce kişinin mağduriyetini giderecek düzenleme 12’nci Yargı Paketi’ne eklendi. TBMM Adalet Komisyonundaki paketin görüşmeleri sırasında AK Parti ve MHP milletvekillerinin verdiği önerge ile IBAN’ını başkasına kullandırarak dolandırıcılık suçuna karışanlara verilen cezalarda yarı oranında indirim yapılması öngörülüyor. Mevcut düzenlemede bilişim sistemleri veya banka hesapları aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçları ‘nitelikli dolandırıcılık’ kapsamında değerlendiriliyor ve suçun ağırlığına göre 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Önerge ile Türk Ceza Kanunu’nun ‘Nitelikli dolandırıcılık’ başlıklı maddesine yeni bir fıkra ekleniyor. Buna göre dolandırıcılık suçunda iştirakin, kendisine veya başkasına ait banka ve diğer ödeme araçlarına ilişkin hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiiliyle sınırlı olması hâlinde, faile verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

IBAN mağdurlarına şartlı indirim! Ceza yarı yarıya düşecek

ASIL MAĞDURUN ZARARI KARŞILANACAK

Ceza indirimi ancak asıl mağdurun zararının karşılanması durumunda geçerli olacak. Bu kapsamda, mağdurun uğradığı zararın mahkemece yapılan ihtardan itibaren altı ay içinde aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi hâlinde indirim hükümlerinden yararlanılacak. Altı ay içinde asıl mağdurun zararı karşılanmamış olursa ceza indirimi olmayacak. Bu süre içinde mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar, infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilemeyecek. Mağdurun zararı giderildiği takdirde verilecek sanıkla ilgili hükmün açıklanması geri bırakılacak veya ertelenecek. Yapılan düzenlemeden hükmü kesinleşmiş olup dosyası kanun yolu incelemesinde bulunanlar, yargılaması devam edenler, soruşturma, kovuşturma aşamasında olanların tamamı yararlanacak. Yeni düzenlemeden yaklaşık 350-400 bin dosyanın yararlanması bekleniyor.

Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel yapılan düzenlemenin, dolandırıcılık suçunu planlayan, organize eden, yöneten, vatandaşları aldatan veya suçtan esas menfaati sağlayan kişiler bakımından herhangi bir değişiklik öngörmediğine dikkat çekti.

"EN KÜÇÜK BİR GERİ ADIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yüksel, “Bu kişiler hakkında mevcut cezai yaptırımlar aynen uygulanmaya devam edecektir. Organize dolandırıcılıkla mücadelemizde en küçük bir geri adım söz konusu değildir. Düzenleme yalnızca, suça katkısı, banka hesabını veya hesabın kullanılmasını sağlayan bilgi ve araçları vermekle sınırlı kalan kişiler bakımından daha ölçülü bir değerlendirme yapılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca gerçek mağdurların zararlarının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Böylece mağdurun zararının karşılanmasını teşvik eden mekanizmaların daha etkin işletilmesi mümkün olacak, hem mağdurun zararı daha kolay giderilecek hem de ceza adaletinin amaçlarına daha uygun sonuçlara ulaşılacaktır” dedi.

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