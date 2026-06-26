Aleks Metal Rafineri, İSO 500’de sermaye ve insan gücüyle rekor kırdı
İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Aleks Metal Rafineri (AMR), listedeki en büyük değil ama en verimli firma oldu.
- AMR, 285,5 milyon dolar ihracat ile İSO 500 listesinde 73. sırada yer aldı.
- AMR'nin personel başına ihracatı 5 milyon 491 bin dolar olarak ölçüldü ve bu alanda 500 firma arasında 1. sırada yer aldı.
- Birim öz kaynak başına ihracatta ise AMR, 1 TL öz kaynağa karşılık 3,23 dolar (150,15 TL) ihracat yaparak 500 firma arasında en yüksek oranı elde etti.
- 2025 yılı verilerine göre AMR'nin toplam net satışları 15,6 milyar lira olarak açıklandı.
- Çalışan personel başına net satışlarda AMR, 300,9 milyon TL ile 500 sanayi firması arasında 3. sırada yer aldı.
EKONOMİ SERVİSİ- İSO verileri kullanılarak yapılan çalışmada AMR hem çalışan başına hem de birim sermaye bazında ihracatını ve satışlarını en yüksek gerçekleştiren firma oldu.
AgaOne Genel Müdür Yardımcısı Tanyel Yılmaz, AMR’nin yaptığı 285,5 milyon dolar ihracat ile İSO 500 listesinin 73. sırasında olduğunu belirterek, bu ihracatın 52 kişinin emeğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, “Personel başına 5 milyon 491 bin dolar ihracat yaptığımızı ölçümledik. 500 firma arasında 1. sırada çıktık. Yani insan kaynağı verimliliği açısından Türkiye’nin en verimli sanayi tesisi olduk.
Türkiye'nin enerji planında kritik viraj! Dev platform için tarih belli oldu
Birim öz kaynak başına ihracat rakamlarımızı analiz ettiğimizde 285,5 milyon dolar ihracatımızı, 88,2 milyon liralık özkaynağımıza böldüğümüz zaman da 1 TL birim özkaynağımıza karşılık olarak 3,23 dolar (150,15 TL) ihracat yaptığımızı ve bunun da 500 fi rma arasındaki en yüksek oran olduğunu gördük” dedi.
Aynı çalışmayı net satışlar için de yaptıklarını anlatan Yılmaz, 2025 yılı verilerine göre toplam net satışların 15,6 milyar lira olduğunun altını çizdi ve çalışan personel başına 300,9 milyon TL net satış ile 500 sanayi firması arasında 3. sırada olduklarını söyledi.