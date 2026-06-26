Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026; kamu, akademi, yatırım dünyası ve teknoloji girişimlerini aynı platformda buluşturdu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, girişimcilik ve teknoloji yatırımlarını desteklemek amacıyla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuracaklarını açıkladı.

Emlak Konut GYO’nun bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026’ dün İstanbul’da başladı. ‘Her İcat, Yeni Bir Milat’ temasıyla gerçekleştirilen zirvede; girişimcilik, yapay zekâ, akıllı şehirler, enerji teknolojileri, proptech ve contech çözümleri ile yatırım ekosisteminin geleceği ele alındı.

Bugün de devam edecek zirvenin açılışında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, geçen yıl ilki düzenlenen zirvenin ardından birçok girişimle iş birlikleri geliştirdiklerini ifade ederek, “Bizim yaklaşımımız fikirleri uygulamaya dönüştürmek ve teknolojileri sahaya taşımaktır. Bu anlayışla oluşturduğumuz Emlak Konut İnovasyon Platformu yani EKİP ile girişimlerin gelişimini destekleyen, yenilikçi teknolojilerin uygulama alanı bulmasını sağlayan güçlü bir yapı oluşturduk” dedi.

1.000’İN ÜZERİNDE KATILIMCI

Bu yıl zirvenin çok daha geniş bir katılımla gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, organizasyonda 1.000’in üzerinde katılımcının yer aldığını, 60 teknoloji girişimi ve 20 yatırım fonunun ekosistemin önemli aktörleri olarak zirvede bulunduğunu ifade etti.

Anahtar Fikirler Zirvesi, teknoloji ve yatırım ekosistemini buluşturdu: Emlak Konut'tan girişimlere fon desteği

Yılmaz, EKİP kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin önde gelen yaklaşık 40 üniversitesi ve teknoparkıyla iş birliği protokolleri imzaladıklarını söyledi. Yılmaz, hızlandırma programı kapsamında 29 girişimin mezun edildiğini, 11 girişimin Emlak Konut süreçlerine çözüm ortağı olarak entegre edildiğini ve 17 girişimin PoC süreçlerine dâhil edildiğini belirtti.

Teknoloji ve girişimcilik yatırımlarına yönelik yeni bir adımı da açıklayan Yılmaz, EKİP bünyesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulacağını duyurdu. Yılmaz, fon sayesinde girişimlerin yalnızca fikir ve ürün geliştirme aşamasında değil, büyüme ve yatırım süreçlerinde de destekleneceğini belirterek, “Fikirden ürüne, üründen yatırıma uzanan yolculukta gelecek vadeden girişimlerin büyümesine katkı sunmayı ve teknoloji ekosistemimize kalıcı değer kazandırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yalnızca gayrimenkul geliştirmede değil, gayrimenkul ve inşaat teknolojileri alanında da küresel ölçekte referans gösterilen bir yapıya dönüşmektir” diye konuştu.

"YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER KALKINMA HEDEFİNE KATKI SUNUYOR"

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Millî Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin teknoloji üretim kapasitesini artırdığını ifade ederek, şehircilik ve inşaat sektöründe geliştirilen yenilikçi çözümlerin ülkenin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Türkiye’nin şehirlerini geleceğe hazırlarken kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik ekosisteminin ortak akılla hareket etmesinin önemine işaret eden Bulut, Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nin bu iş birliklerini güçlendiren önemli bir platform olduğunu kaydetti.

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