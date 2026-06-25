Trabzon’un Yomra ilçesinde yapılan Karadeniz’in en uzun dağ kızağı projesi, 850 metrelik parkuru ve saatte 40 kilometreye ulaşan hızıyla adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste restoran, çocuk oyun alanları ve sosyal yaşam alanları da yer alacak.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yapımı süren Karadeniz Bölgesi'nin en uzun dağ kızağı projesinde sona gelindi. Yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje, adrenalin tutkunlarının yanı sıra ailelere ve turistlere de hitap edecek sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan ve 25 dönümlük arazi üzerine kurulan projede, 850 metre uzunluğundaki dağ kızağı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun parkuru olma özelliğini taşıyacak.

Karadeniz'in en büyüğü! 300 milyon liralık dev proje açılıyor

SAATTE 40 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLECEK

Doğayla uyumlu mimarisiyle tasarlanan tesiste ziyaretçiler, dağ eteklerinden kıvrımlı ve eğimli parkur boyunca iki kişilik araçlarla yolculuk yapabilecek. Yerden yükseltilmiş çelik raylar üzerinde hareket edecek dağ kızağında kullanıcılar, araçlarda bulunan fren sistemi sayesinde hızlarını kendileri belirleyebilecek. Sistem, hem güvenli sürüş hem de kontrollü adrenalin deneyimi sunacak. Dağ kızağı parkurunda araçlar saatte 40 kilometre hıza kadar ulaşabilecek. Proje kapsamında yalnızca dağ kızağı değil, ziyaretçilerin gün boyu vakit geçirebileceği çeşitli sosyal donatı alanları da oluşturuldu. Tesis içerisinde doğal peyzajla bütünleşen restoranlar, çocuk oyun alanları, açık hava eğlence bölümleri ve yöresel ürünlerin satışının yapılacağı butik dükkanlar yer alacak.

Karadeniz'in en büyüğü! 300 milyon liralık dev proje açılıyor

"BURASI TURİZM SAHASI OLACAK"

Proje ile ilgili bilgiler veren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, dağ kızağının son düzenlemelerinin yapıldığını belirterek "İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Trabzon'un ve Karadeniz'in turizmine kazandırılmış olacak. Burası sadece dağ kızağı olarak değil bir turizm destinasyon sahası olacak. Restoranları, kafeteryaları, çocuk oyun alanları, hediyelik satış noktaları ve yürüyüş yolları ile bir günün tamamının geçirebileceği bir turizm bölgesi oluyor. Hava şartları nedeniyle çeşitli gecikmeler oldu. Normalde Mayıs ayının sonu gibi planlamamız vardı ama ağır kış şartları nedeniyle 1 aylık sarkma oldu. Kısa süre içerisinde faaliyete geçmiş olacak" dedi.

Karadeniz'in en büyüğü! 300 milyon liralık dev proje açılıyor

"DAĞ KIZAĞI SON TEKNOLOJİ İLE YAPILDI"

Dağ kızağının 850 metre uzunluğu olduğunu vurgulayan Başkan Bıyık, "Bu uzunlukla Karadeniz'in en uzun dağ kızağına ulaşmış oluyoruz. Gerçekten hem manzarasıyla hem modernizasyonu ile hem güvenliği ile hem de en son teknoloji ile yapılmış dağ kızağı vatandaşımızın karşısına çıkmış olacak. Karadeniz Bölgesi'ne, Trabzon'a gelen turistleri eğer biz zenginleştirmezsek burada zaman geçirebilecekleri farklı alanlara yönlendiremezsek sürekli gelip dağ, bayır, orman ve dere gezdikten sonra belli bir zaman sonra bir anlamı kalmamış olacak. O yüzden buraya gelin insanların işte Yomra‘da dağ kızağına gelip bir tam gün geçirebilirse işte başka bir ilçemizde başka bir yatırıma gidip bir tam gün geçirebilirse bir gün Uzungöl‘e giderse bir gün Maçka‘ye giderse bir gün Beşikdüzü‘nde teleferiğe giderse buraya bir haftalığına gelen turiste bir haftalık tur düzenlenebilir. O zaman işte gerçekten turist bir Trabzon'a gittiğimiz zaman zaman geçirebilecek olduğumuz bir alanlar var denilebilir" şeklinde konuştu.

Karadeniz'in en büyüğü! 300 milyon liralık dev proje açılıyor

"BELEDİYE TEK KURUŞ HARCAMADI"

"Dağ kızağında frenleme sistemi kullanıcının kendisine ait doğal olarak istediği hızda gidiyor" diyen Başkan Bıyık, "Serbest bırakıldığı zaman 40 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Genç arkadaşlarımız o virajları 30-40 kilometre hızla dönme adrenalini yaşıyorlar biz adrenaline çok uygun değiliz. Ama herkesin kendi bünyesine göre tarzına göre değişkenlik gösteriyor. Denemelerde çalışmalarında dağ kızağını deneyimlemiştim. Aşağıya inince zaman ne çabuk geçti dedim. Bir insanın sabahtan akşama kadar bunda kaymayı arzu edeceğini düşünüyorum. Burası özel bir yatırımcı ile yapıldı. Yomra Belediyesi olarak buna çok sahip çıkıyoruz. Arazi Yomra Belediyesi'nin arazisi. 25 dönüm bir arazi üzerine bu tesis kuruldu. Bu arazimizi bu tesis bu amaçla yapılsın diye vatandaşa kiraladık. Dağ kızağı yapılmak şartıyla kiraladık. Burada Yomra Belediyesi'nin bir kuruş parası yok. Yaklaşık 300 milyon bandında bir yatırım yapıldı" diye konuştu.

Karadeniz'in en büyüğü! 300 milyon liralık dev proje açılıyor

"İNSANLARIN ZAMAN GEÇİREBİLECEĞİ BİR PROJE"

Dağ kızağı projesinin yatırımcısı Ömer Faruk Çiçek ise, Karadeniz Bölgesi'nin en uzun dağ kızağını yaptıklarını dile getirerek, "850 metrelik mesafesi var. Normalde 55 kilometre hıza ulaşabiliyor ama biz güvenlik sebebiyle 40 kilometre hız ile sınırlandırıyoruz. Bunun yanında 180 metrelik bir zipline var. 500 metrekarelik kapalı çocuk alanımız var. 700 metrekarelik bir restoran kısmımız var. İnsanın zaman geçirebileceği bir proje planladık. Yakın zamanda faaliyetlerimiz başlayacak. Dağ kızağı çok güvenli bir şekilde inşa edildi. Vatandaşların elinde frenleme sistemi olduğu için eğer 40 kilometre hız yüksek geliyorsa kendini yavaşlatma imkanına sahip. İlerleyen zamanlarda araçların birbirine yaklaşmasına önlemek amacıyla sensör sistemi de devreye girecek" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in en büyüğü! 300 milyon liralık dev proje açılıyor

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