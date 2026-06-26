Klimayı çok düşük sıcaklığa getirmek ortamı daha iyi soğutmuyor, sadece gereksiz elektrik tüketimine yol açarak faturayı katlıyor. Bunun çözümü ise 24 derece.

Yaz aylarında artan klima kullanımına yönelik olarak “#24DereceİleMümkün” farkındalık çalışması başlatılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönlendirmesi ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından başlatılan kampanya yaz aylarında klima kullanımının elektrik tüketimi üzerindeki etkisine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Kampanyayla, vatandaşların konfordan ödün vermeden klimalarını daha verimli kullanmaları, elektrik faturalarında tasarruf sağlamaları ve yaz döneminde artan elektrik talebinin daha dengeli yönetilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

ELDER’in açıklamasına göre, kampanyanın ana mesajı “24 derece ile ideal konfor, daha düşük fatura ve daha az karbon salımı mümkün” yaklaşımı üzerine kuruldu. Kampanyayla tüketicilere klima sıcaklık ayarının doğru yapılması, cihazların düzenli bakımının ihmal edilmemesi, kapı ve pencerelerin kapalı tutulması konusunda bilgilendirme yapılacak. Günün sıcak saatlerinde yaşam alanına giren güneş ışığını azaltacak basit önlemlerle yüksek verimli cihaz tercihinin önemi de kampanyanın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Tasarrufun yolu doğru kullanımdan geçer: Soğutmada 24 derece kampanyası

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım şirketlerinin yalnızca enerjinin tüketiciye kesintisiz ulaştırılmasında değil, bilinçli tüketim kültürünün yaygınlaşmasında da sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, “Burada temel mesele klimanın doğru ve verimli kullanılmasıdır. Çok düşük sıcaklık ayarları hem faturaları yükseltiyor hem de şebeke üzerindeki yükü artırıyor. Oysa 24 derece, konfor ile tasarruf arasında güçlü bir denge noktası sunuyor. Bu nedenle ‘#24DereceİleMümkün’ diyerek vatandaşlarımızı küçük ama etkili bir kullanım alışkanlığına davet ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AİLE BÜTÇESİ VE ÜLKE EKONOMİSİ KORUNABİLECEK

Elder yetkilileri, klima sıcaklık ayarında yapılacak tercihle, yalnızca hane bütçesine değil, ülkenin enerji verimliliği hedeflerine de katkı sağlayacağını kaydetti. Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan şunları söyledi:

Enerji verimliliği sadece sanayinin, kamu kurumlarının veya büyük işletmelerin konusu değildir. Evde, iş yerinde, okulda, otelde, mağazada ve hayatın her alanında alınacak basit önlemlerle önemli farklar sağlayabiliriz. Klimayı 24 dereceye ayarlamak, düzenli bakım yaptırmak, kullanılmayan alanları soğutmamak, kapı ve pencere kontrolüne dikkat etmek bu açıdan çok değerli adımlardır. Dağıtım şirketlerimizle birlikte bu mesajı Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerimize ulaştıracağız.

Tasarrufun yolu doğru kullanımdan geçer: Soğutmada 24 derece kampanyası

MODEL SEÇERKEN ODA HACMİNE BAKIN

Uzmanlar “Klima alırken en önemli kriterler; odanızın metrekaresine uygun kapasite (BTU) seçimi yapmak” diyor. Yüksek enerji tasarrufu sağlayan Inverter teknolojisinin tercih edilmesinin önemine işaret eden yetkili servisler, şu uyarıda bulunuyor.

* Odanızın metrekaresine uygun BTU değerini seçmek, klimanın hem ömrü hem de elektrik faturanız için önem taşır. Yanlış kapasite ortamın yeterince ısınıp soğumamasına yol açar.

* 10-18 metrekare için 9.000 BTU, 26 metrekare için 12.000 BTU, 40 metrekare için 18.000 BTU, 52 metrekare için 24.000 BTU tercih edilmeli.

* Eviniz güneş alıyorsa, çatı katıysa veya cihazı mutfakta kullanacaksanız cihazı bir üst seviye taşımanız gerekebilir.

* Enerji Verimliliği ve Inverter TeknolojisiKlima gibi yüksek güç tüketen cihazlarda Inverter teknolojisinin bulunması şarttır. Bu teknoloji, ortam sıcaklığına göre motor hızını ayarlar ve dalgalanmaları önleyerek elektrik tasarrufu sağlar.

* Enerji Sınıfı: A++ veya A+++ enerji sınıfındaki modeller, başlangıçta biraz daha maliyetli olsa da uzun vadede faturalarınızı ciddi oranda düşürür.

* Yatak odası ve oturma odası gibi çok vakit geçirdiğiniz alanlarda ses seviyesi konforunuzu doğrudan etkiler.İç ünitenin sessiz çalışması için 20 - 30 dB aralığındaki modelleri tercih etmeniz önerilir.

* Klimalar ortamı ısıtıp soğutmanın yanı sıra havanın kalitesini de belirler. Alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa; havadaki tozları, polenleri ve bakterileri temizleyen gelişmiş partikül filtreli ya da iyonizer özellikli klimalara yönelmelisiniz.

* Bulunduğunuz bölgede yaygın, hızlı ve güvenilir yetkili servis ağına sahip markaları seçmek mağduriyetinizi önler.

Tasarrufun yolu doğru kullanımdan geçer: Soğutmada 24 derece kampanyası

SAHTE SERVİS TUZAĞINA DİKKAT!

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde klima talebinde patlama yaşanıyor. Ancak piyasadaki hareketlilik, dolandırıcıları ve yetkisiz servisleri de harekete geçirdi. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, tüketicileri internette “yetkili servis” maskesi takarak vatandaşı mağdur eden sahte firmalara karşı uyardı.

Klimanın sadece satın alma aşamasından ibaret olmadığını, montaj ve bakım sürecinin de kritik önem taşıdığını belirten İSKİD Başkanı Tunç Korun, arama motorlarında ilk sıralarda çıkan her servise güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Korun, “Özellikle internet arama motorlarında ‘yetkili servis’ gibi görünen ancak gerçekte hiçbir yetkisi olmayan sahte servis ilanlarına karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu korsan servisler hem cihazları garanti dışı bırakıyor hem de fahiş fiyatlarla kalitesiz hizmet sunuyor. Vatandaşlarımız, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan SERBİS (Servis Bilgi Sistemi - www.servis.gov.tr) üzerinden markaların gerçek yetkili servis bilgilerini mutlaka kontrol etmeli” dedi.

Doğru klima seçiminin sadece bütçeye göre yapılmaması gerektiğinin altını çizen Korun, bilinçsiz tüketimin faturayı kabartacağını ifade etti. Cihaz seçiminde uzun vadeli enerji tüketimi ve performansın esas alınması gerektiğini belirten Korun, odanın metrekesi, tavan yüksekliği, cephe yönü ve yalıtım durumu hesaplanmadan alınan klimanın ya soğutmayacağını ya da gereksiz enerji harcayacağını söyledi. Satın almadan önce mutlaka yetkili servise ücretsiz keşif yaptırılması gerektiğini vurgulayan Korun, eski nesil sabit hızlı klimalar yerine, ihtiyaca göre kompresör hızını ayarlayan ve ciddi enerji tasarrufu sağlayan inverter cihazların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

GARANTİ SÜRESİ FİYAT KADAR ÖNEMLİ

Yaz sıcakları yaklaşırken klima satın alma sürecinde enerji verimliliği, performans, garanti süresi, fiyat ve ödeme koşulları birlikte değerlendiriliyor. B2B pazar araştırma platformu myCLEARopinion Insights Hub’ın araştırması, kullanıcıların karar sürecinde ürün fiyatının yanı sıra uzun vadeli kullanım güvenini de dikkate aldığını gösteriyor. Araştırmada yetkili satış ve servis ağına duyulan güven yüzde 92 ile en güçlü karar başlığı olarak öne çıkarken, garanti güvencesi ve fiyat kriterlerinin birbirine çok yakın oranlarda değerlendirilmesi dikkati çekiyor.



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