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2 ildeki göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı! 132 gözaltı, 4 tutuklama

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İzmir ve Muğla’da Göçmen Kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlerden 4’ü tutuklandı.

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İçişleri Bakanlığı, 2 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına gitme girişiminde bulunan düzensiz göçmenler yakalandı.

2 ildeki göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı! 132 gözaltı, 4 tutuklama
Başlık Resmi2 ildeki göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı! 132 gözaltı, 4 tutuklama

Operasyon kapsamında jandarma ekiplerince karadan, Sahil Güvenlik botlarıyla da denizden arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

2 ildeki göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı! 132 gözaltı, 4 tutuklama
Başlık Resmi2 ildeki göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı! 132 gözaltı, 4 tutuklama

132 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Arama tarama faaliyetleri sonrası düzenlenen operasyon sonucunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlerden 4’ü tutuklandı.

2 ildeki göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı! 132 gözaltı, 4 tutuklama
Başlık Resmi2 ildeki göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı! 132 gözaltı, 4 tutuklama

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Yasa dışı göç ile mücadele kapsamında; teknolojinin sağladığı tüm imkânlardan etkin şekilde yararlanarak, göçmen kaçakçılığını organize eden ve bu faaliyetlere aracılık eden kişilere yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” mesajı verildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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