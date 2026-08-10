Beşiktaş'ta Italiano düğmeye bastı! 4 bölgeye transfer talebi

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetime sunduğu raporda forvet, merkez orta saha, sağ kanat ve sol stoper için mutlaka takviye yapılması gerektiği belirtilirken, siyah-beyazlıların bu dört bölgeye yönelik transfer operasyonunu yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılırken transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetime sunduğu raporda, kadroya 4 farklı bölge için takviye yapılması gerektiği belirtildi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre İtalyan teknik adam, takımın güçlendirilmesi gereken bölgeleri forvet, merkez orta saha, sağ kanat ve sol stoper olarak belirledi.

Vincenzo Italiano

FORVETTE ARANAN ÖZELLİK BELLİ

Italiano'nun özellikle hücum hattına yapılacak takviyede belirli kriterler üzerinde durduğu ifade edildi. İtalyan çalıştırıcının uzun boylu ve hava toplarında etkili bir forvet istediği belirtildi.

Beşiktaş

SAĞ KANAT VE STOPER İÇİN ÖZEL KRİTERLER

Italiano'nun raporunda sağ kanat transferi de öncelikli bölgeler arasında yer aldı. Siyah-beyazlı teknik adamın bu bölgeye doğrudan katkı sağlayabilecek, net bir sağ kanat oyuncusunun transfer edilmesini istediği kaydedildi.

Savunmada ise sol stoper bölgesine takviye isteyen Italiano'nun aradığı oyuncunun yalnızca savunma yönüyle değil, liderlik özellikleri ve oyun kurma becerisiyle de öne çıkmasını istediği belirtildi.

Beşiktaş

ORTA SAHAYA ENERJİ KATACAK İSİM

Beşiktaş'ın transfer planındaki bir diğer bölge ise merkez orta saha. Italiano'nun orta sahada mücadele gücünü ve tempoyu artıracak, takıma enerji katabilecek bir oyuncunun kadroya dahil edilmesini istediği ifade edildi.

Beşiktaş

YERLİ OYUNCU PLANI DA RAPORDA

Öte yandan yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralı da Beşiktaş'ın transfer planlamasında önemli bir yer tutuyor.

İtalyan teknik adamın, kadro planlamasında bu kuralı göz önünde bulundurarak farklı pozisyonlarda görev yapabilecek 4-5 yerli oyuncunun da takıma kazandırılması gerektiğini yönetime ilettiği aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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