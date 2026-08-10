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Spor

Beşiktaş'ta Nunez rafa kalktı, hedef Gabriel Jesus

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Beşiktaş'ta Nunez rafa kalktı, hedef Gabriel Jesus

Beşiktaş, golcü transferinde rotayı İngiltere’ye kırdı. Siyah beyazlılar, Arsenal’in yıldızı için harekete geçti. Trossard transferinde sağlanan yakın ilişkiler sayesinde anlaşma yakın görünüyor.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Golcü arayışlarını sürdüren, Vlahovic’ten haber bekleyen Beşiktaş, Arsenal’in Brezilyalı yıldızı Gabriel Jesus’u da gündemine aldı. Beşiktaş’ın Jesus için rakiplerine kıyasla daha yüksek bir bütçeyi gözden çıkardığı ve transferde avantajlı konuma geldiği öğrenildi. Arsenal’in Jesus için 20 milyon avro seviyesinde bonservis talep ettiği bildirildi. Mukavelesinin sona ermesine bir yıl kalan Brezilyalı futbolcuyu bedelsiz kaybetmek istemeyen İngiliz kulübünün, oyuncunun bonservisiyle ayrılmasını tercih ettiği aktarıldı.

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Gabriel Jesus
Başlık ResmiGabriel Jesus

NUNEZ’DEN VAZGEÇİLDİ

Arsenal’in kiralama formülüne mesafeli yaklaştığı ve Gabriel Jesus’u bonservis geliri elde ederek göndermeyi planladığı belirtildi. Leandro Trossard transferinde yakın ilişkiler kuran iki kulübün, Brezilyalı yıldız için de anlaşması bekleniyor. Sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Gabriel Jesus, Arsenal’deki forvet rekabetinin de etkisiyle geçtiğimiz sezon istikrarlı bir şekilde ilk 11’de yer alamadı. Öte yandan siyah beyazlılar, daha önce listesine aldığı Darwin Nunez’den vazgeçti.

Darwin Nunez
Başlık ResmiDarwin Nunez

SEKİZ GOLDE KALDI

Gabriel Jesus, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla toplam 27 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.

UDUOKHAİ'YE YENİ TALİP

Bundesliga'nın yanı sıra Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin ilgilendiği Beşiktaşlı Felix Uduokhai'ye bu defa İspanyol ekibi Espanyol talip oldu. 4 milyon avro piyasa değeri bulunan futbolcunun Beşiktaş ile olan mukavelesi 29 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Vincenzo İtaliano, oyuncunun ayrılığına onay vermişti.

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