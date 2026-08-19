YouTube, Instagram ve Facebook'a yönelik yeni adım mı geliyor? Dikkat çeken iddia

Türk yargı kararlarının uygulanmasında yeterli hassasiyet göstermediği değerlendirilen YouTube, Facebook ve Instagram'a yönelik yeni tedbirlerin gündemde olduğu öne sürüldü.

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni adımların gündemde olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Burak Doğan, X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu gelişmeye ilişkin dikkat çeken bilgilere yer verdi.

Doğan, adli kaynaklara dayandırdığı paylaşımında YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara yönelik ilave tedbirlerin gündemde olduğunu belirtti.

Paylaşımda, söz konusu platformların Türk yargı mercilerince verilen mahkeme kararlarının uygulanması konusunda yeterli hassasiyeti göstermediğinin değerlendirildiği ifade edildi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Gündeme gelen tedbirlerin kapsamına ve hangi platformlara yönelik ne tür bir uygulama yapılacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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