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İstanbul'un göbeğinde silah deposu! Onlarca tabanca ele geçirildi

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Başsavcılık, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını, firari 3 isim hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

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İstanbul Zeytinburnu'nda, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Telsiz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu belirlendi.

İstanbul'un göbeğinde silah deposu! Onlarca tabanca ele geçirildi
Başlık Resmiİstanbul'un göbeğinde silah deposu! Onlarca tabanca ele geçirildi

UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

İş yerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, 100 tabanca, 100 şarjör ve 895 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

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3 ŞÜPHELİ FİRARİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmasıyla Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesinde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramada, 100 tabanca ve 100 şarjörün yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Suç eşyalarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A. gözaltına alınmış olup, firari üçüncü şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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