Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Omar Fayed'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'in kalıcı transferi için İtalya ekibi Frosinone ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Mısırlı stoper Omar Fayed'in bonservisiyle Frosinone'ye transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımıza 2023 yılında katılan Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

2023 yılında Fenerbahçe kadrosuna dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği dönemde farklı takımlara kiralandı. Fayed; Sırbistan'da Novi Pazar, Belçika'da Beerschot ve Portekiz'de Arouca formalarını giyerek farklı liglerde deneyim kazandı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Fayed, İtalya'da Frosinone forması giyecek.

FENERBAHÇE'DE AYNI GÜNDE 3. AYRILIK

Omar Fayed'in transferi, Fenerbahçe'nin aynı gün içerisinde gerçekleştirdiği üçüncü yabancı oyuncu ayrılığı oldu.

Sarı-lacivertliler gün içerisinde önce Cherif, ardından Anthony Musaba ile yollarını ayırırken Fayed'in de takımdan ayrılmasıyla birlikte aynı gün üç yabancı futbolcu kadrodan çıkmış oldu.

Fenerbahçe, Omar Fayed'e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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