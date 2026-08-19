İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın bir bölümü, çalışma sırasında ekskavatörün üzerine devrildi. Operatör Abdullah Araç, yıkılan parçaların altında sıkışarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'nin Kemalpaşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada korku dolu anlar yaşandı. Kontrollü yıkım sırasında binanın bir bölümü ekskavatörün üzerine devrildi.

Devrilen yapı parçalarının altında kalan ekskavatör operatörü Abdullah Araç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Araç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da panik anları! Bina bir anda ekskavatörün üzerine çöktü

ENKAZDA ARAMA YAPILDI

Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında başka bir kişinin bulunma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Ekipler termal cihazlar ve dedektör köpek yardımıyla bölgede arama yaptı.

Yapılan kontroller sonucunda enkazın altında başka bir kişinin bulunmadığı tespit edildi.

İstanbul'da panik anları! Bina bir anda ekskavatörün üzerine çöktü

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, yetkililerden bilgi aldı.

Aygün, kontrollü yıkım sırasında binanın bir bölümünün kepçenin üzerine devrilmesi sonucu operatörün yaralandığını belirterek, "Yıkım ruhsatı ve izin günü alınmış bir inşaatta, kepçe operatörünün yıkım yaptığı sırada binanın bir tarafının üzerine yıkılması sonucu kepçe operatörünün yaralandığı bir olayla karşı karşıyayız. Operatörümüzün durumunun iyi olduğunu bildirmek istiyorum. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu an durumunu takip ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da panik anları! Bina bir anda ekskavatörün üzerine çöktü

Alanda yapılan arama çalışmalarında başka bir kişinin bulunmadığını belirten Aygün, kentsel dönüşüm kapsamında gerekli önlemlerin yeniden alındığını ve binanın yıkım işlemlerine devam edileceğini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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