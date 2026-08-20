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Spor

Rıdvan Yılmaz: "Bu başlangıç için biz de çok gururluyuz"

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Rıdvan Yılmaz:

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

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Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından Rıdvan Yılmaz, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

25 yaşındaki futbolcu, çok değerli bir başlangıç yaptıklarını anlatarak, "Çok güzel bir seri yakaladık. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 golü de bulduk, bu yüzden mutluyuz." şeklinde konuştu.

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Bireysel performansını da değerlendiren Rıdvan, şunları kaydetti:

"Tabii ki de çok mutlu ve gururluyum. Performansım arttı ama ben bundan önce de bundan aşağı performans sergilediğimi düşünmüyorum. Sadece bugün güzel iki asistle sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de böyle durumlarda havaya girmenin bir manası yok, ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım."

Rıdvan Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu bir hayal değil, bence bu olması gerekendi. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübünde böyle oynamak zorundayız. Geçen sezonlarda belki çok iyi başlangıç yapamadık ama bu sezon taraftarı tatmin ettiğimizi düşünüyoruz. Bu başlangıç için biz de çok gurur duyuyoruz."

Tecrübeli sol bek, bu performansı sürdürmek istediklerinin altını çizerek, "Elimizden geldiğince Nübel'i yormamaya çalışacağız. O da Midtjylland maçlarından sonra rahat maçlar geçiriyor. Belki de yorulmuyor da. Bizim tek hedefimiz oraya en az şekilde topu getirip rakibe şans vermemek. Bunu da şu anda iyi başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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