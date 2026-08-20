Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı geniş bölgede hissedildi

Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Apurimac bölgesinde kaydedilen sarsıntı, başkent Lima'nın yanı sıra ülkenin güney ve orta kesimlerinde de hissedildi. Deprem sonrası olası can ve mal kayıplarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Apurimac bölgesindeki Upahuacho'nun 38 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Depremin 66,7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

IGP BÜYÜKLÜĞÜ 7,2 DEDİ

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu.

Şiddetli sarsıntı Peru'nun güney ve orta kesimlerinde hissedilirken, başkent Lima'da da deprem paniğe neden oldu.

Depremin ardından bölgede olası can ve mal kayıplarının belirlenmesi ve meydana gelen hasarın tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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