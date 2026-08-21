Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Bursa'da makas dehşeti kamerada! Kazaya sebep olan sürücüye rekor ceza Giriş: 21 Ağustos, 2026 - 10:42 | Güncelleme: 21 Ağustos, 2026 - 10:42 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mudanya Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 21 Ağustos, 2026 - 10:42 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin AT VE EŞEK ETİ SKANDALI! Bakanlık marka marka ifşa etti HARD DİSKLERİ YOK ETTİLER! 'Kuytulcular' operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı 'KIŞKIRTMAKTAN VAZGEÇMELİ' Bahçeli'den İsrail'e çok net çağrı! YENİ PARTİ'YE KATILDI! Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti FAY HATTINA UZAK İLÇELER! Metrekare fiyatı 46 bin TL’den başlıyor FON MU MEVDUAT MI? Getiriler çok farklı tabloya işaret etti 'MANDZUKIC'E BENZİYOR' G.Saray'ın istediği yıldızı böyle anlattılar EMEKLİ POLİS SİLAHLA ÖLDÜRDÜ Antalya Havalimanı'nda korkunç cinayet! 'BAŞKA BİR GÜNDE ÖLMEM' Somali Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Erdoğan itirafı KARADENİZ KIYISINDA İHA ALARMI! Bölgeye SAS komandoları gönderildi 'NEREDE BU DİRSEK?' Trabzon maçının hakemine penaltı ve kırmızı isyanı MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO Adalar Fayı’ndaki 1 günlük değişim sonrası açıkladı BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA G.Saray'a yıllar sonra sessiz sedasız veda 2027 İÇİN BU RAKAMI VERDİ! Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini ŞAM’A ENTEGRE TAMAM SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor BEŞİKTAŞ’A ÖVGÜ YAĞDIRDI "Bu takımı izleyip keyif almayan yoktur" KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI Aziz İhsan Aktaş'tan çok konuşulacak sözler 24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU! Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti İŞLER TERSİNE DÖNDÜ Tatilde erken alan değil 'son dakikacı' kazandı BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI Yeni açıldı, köklü tıp fakültelerini geride bıraktı YORUMLAR Yorum için giriş yapın 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster