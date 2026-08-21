Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

FBI son anda engelledi: New York Eyalet Meclisi'ne bombalı tuzak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
FBI son anda engelledi: New York Eyalet Meclisi'ne bombalı tuzak
Fotoğraf Başlığı FBI son anda engelledi: New York Eyalet Meclisine bombalı tuzak:

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York Eyalet Meclisi’ni senatörlerin toplantı yaptığı sırada bombalamayı hedefleyen DEAŞ bağlantılı kanlı planı engelledi. Terör örgütüne bağlılık yemini eden ve meclis binasında keşif yapan 35 yaşındaki Jessica Bowie, gizli ajanların düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Albany şehrinde yaşayan ve yaklaşık beş yıl önce radikalleştiği belirlenen Jessica Bowie, terör örgütü propaganda içerikleri paylaştığı sosyal medya hesapları üzerinden FBI'ın radarına takıldı. Düzenlenen operasyonla planı adım adım deşifre edilen zanlının, eyalet senatörlerinin içeride bulunduğu esnada bombayı patlatarak yönetimi hedef almayı amaçladığı öğrenildi.

EYALET MECLİSİ'NE YÖNELİK KANLI PLAN

FBI’ın Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü ve DEAŞ aracısı kılığına giren gizli ajanlar tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde Bowie’nin tüm adımları izlendi. Evine iki milden daha yakın mesafede bulunan New York Eyalet Meclisi'ni hedef alan zanlı, temmuz ve ağustos ayları arasında binayı en az beş kez ziyaret ederek detaylı fotoğraflar çekti.

Ajanlardan aldığı 200 dolarlık fonla yapı marketten bomba yapım malzemeleri satın alan Bowie, polislerle çatışma ihtimaline karşı ajanlardan tabanca ve mühimmat talep etti. Zanlı, silah teslimatı için buluştuğu sırada kıskıvrak yakalandı.

FBI son anda engelledi: New York Eyalet Meclisi'ne bombalı tuzak
Başlık ResmiFBI son anda engelledi: New York Eyalet Meclisi'ne bombalı tuzak

"BEYAZ SARAY VE TIMES MEYDANI DA HEDEFLERİ ARASINDAYDI"

FBI Albany Saha Ofisi Sorumlusu Craig Tremaroli, zanlının ses kayıtlarında DEAŞ’a bağlılık yemini ettiğini ve saldırı sonrası kaçabilirse ileride Times Meydanı ile Beyaz Saray’ı da hedef almayı planladığını ifade etti. Suç duyurusunda, Trump'ı ve Senatörleri öldürmek istediğini belirten Bowie'nin, asıl ideal hedefinin Beyaz Saray olduğunu ancak oraya sızmanın daha zor olacağını dile getirdiği kaydedildi.

New York Valisi Kathy Hochul da başarılı operasyon nedeniyle FBI ve Eyalet Polisi ekiplerine teşekkür etti. Siyasi şiddet ve kamu binalarına yönelik tehditlerin artması sebebiyle meclis binasındaki güvenlik önlemlerinin halihazırda artırıldığını belirten Hochul, halka yönelik acil bir tehdidin bulunmadığını ve güvenlik birimlerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
ŞAM’A ENTEGRE TAMAM
SDG tasfiye oldu, YPG dağılıyor
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
KİRLİ OYUNLARI BİR BİR ANLATTI
Aziz İhsan Aktaş'tan çok konuşulacak sözler
GRAM ALTIN 7 BİN TL’Yİ AŞTI!
GRAM ALTIN 7 BİN TL’Yİ AŞTI!
Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
24 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU!
Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti
YENİ MERTENS BATRAKOV!
YENİ MERTENS BATRAKOV!
Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
FON MU MEVDUAT MI?
FON MU MEVDUAT MI?
Getiriler çok farklı tabloya işaret etti
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
İŞLER TERSİNE DÖNDÜ
Tatilde erken alan değil 'son dakikacı' kazandı
TRİBÜNLERDEKİ YAPILARA DARBE!
TRİBÜNLERDEKİ YAPILARA DARBE!
'Forza' ve 'Yalı' içinde 28 şüpheli yakalandı
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
MARMARA’DA KORKUTAN SENARYO
Adalar Fayı’ndaki 1 günlük değişim sonrası açıkladı
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
DARP VEYA BOĞUŞMA İZİ YOK
3 kardeşin cesedi bulundu! Kayıp kardeşten haber var
FBI SON ANDA ENGELLEDİ
FBI SON ANDA ENGELLEDİ
Beyaz Saray ve New York Eyalet Meclisi'ne bombalı tuzak
KARTAL'DAN 6'DA 6!
KARTAL'DAN 6'DA 6!
Beşiktaş, tur kapısını ardına kadar araladı
EV ALACAKLAR DİKKAT!
EV ALACAKLAR DİKKAT!
Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem
"ÖN YARGILI OLMAYIN"
Baba-oğlu katletti, sözleri 'pes' dedirtti
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
BİNASI OLMADAN REKOR KIRDI
Yeni açıldı, köklü tıp fakültelerini geride bıraktı
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
BURUK'UN UNUTTUĞU BİRİ DAHA
G.Saray'a yıllar sonra sessiz sedasız veda
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
DEVASA TÜNELLER HAZIR!
45 dakikalık yol, 10 dakikaya inecek
KUŞ KAÇAKÇISINA AĞIR CEZA!
KUŞ KAÇAKÇISINA AĞIR CEZA!
Traktörün gizli bölmesinden binlerce saka kuşu çıktı
SOSYAL MEDYA TARANIYOR
SOSYAL MEDYA TARANIYOR
Adalet ahkâmı kesen hesaplar mercek altında
FAHİŞ KİRAYA İADE YOLU!
FAHİŞ KİRAYA İADE YOLU!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dünyaca ünlü Türk lezzetini ordunun silahı yaptılar
Türk lezzeti Alman ordusunun silahı oldu!
Kaydet
10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı
10 yıl sonra ilk grev! Dünyaca ünlü otomotiv devinde kriz: 55 bin 200 aracın üretimi aksadı
Kaydet
Ebru Şahin’in yeni dizisi açıklandı! Partneri Uğur Güneş olacak
Ebru Şahin’in yeni dizisi açıklandı! Partneri Uğur Güneş olacak
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.