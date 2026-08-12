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Silah 3D yazıcı ile üretilmiş! Kar maskeli şahıs kenti ayağa kaldırdı

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Silah 3D yazıcı ile üretilmiş! Kar maskeli şahıs kenti ayağa kaldırdı

Erzurum'da sokakta kar maskeli ve silahlı olarak gezen şahıs vatandaşlarda korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, gözaltına alınan 19 yaşındaki şahsın elindeki tüfeğin oyuncak olduğu ve 3D yazıcı ile üretildiği anlaşıldı.

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Murat Paşa Mahallesi sakinleri, sokakta kar maskesiyle ve elinde tüfekle gezen bir kişiyi görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Silah 3D yazıcı ile üretilmiş! Erzurum'da kar maskeli şahıs alarmı
Başlık ResmiSilah 3D yazıcı ile üretilmiş! Erzurum'da kar maskeli şahıs alarmı

İhbar üzerine Erzurum polisi hızla bölgeye sevk edildi. Vaniefendi Camisi civarında eşgale uygun kişiyi arayan emniyet güçleri, kendilerini fark eden 19 yaşındaki M.A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Silah 3D yazıcı ile üretilmiş! Erzurum'da kar maskeli şahıs alarmı
Başlık ResmiSilah 3D yazıcı ile üretilmiş! Erzurum'da kar maskeli şahıs alarmı

SİLAH METRUK BİNADA BULUNDU

Şüpheli M.A.Ç., ilk sorgusunda elindeki silahı yakınlardaki metruk bir binaya sakladığını itiraf etti. Polise sakladığı yeri gösteren gencin sakladığı "tüfek" gizlendiği binadan çıkarıldı.

Silah 3D yazıcı ile üretilmiş! Erzurum'da kar maskeli şahıs alarmı
Başlık ResmiSilah 3D yazıcı ile üretilmiş! Erzurum'da kar maskeli şahıs alarmı

TÜFEĞİN 3D YAZICI İLE ÜRETİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, paniğe neden olan silahın 3D yazıcı ile üretilmiş ama aslına çok benzeyen bir oyuncak olduğu anlaşıldı.

Silah 3D yazıcı ile üretilmiş! Erzurum'da kar maskeli şahıs alarmı
Başlık ResmiSilah 3D yazıcı ile üretilmiş! Erzurum'da kar maskeli şahıs alarmı
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Gerçeğin ortaya çıkmasıyla mahalle sakinleri ve polis ekipleri rahat bir nefes alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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