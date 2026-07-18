İsrail hükümeti, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli mahkumların kaçmasını önlemek amacıyla hapishane etrafına Nil timsahlarıyla dolu hendekler kazılması yönündeki skandal projesine yasal onay verdi.

İsrail hükümeti, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli mahkumların kaçmasını önlemek amacıyla hapishane etrafına timsahlarla dolu hendekler kazılması yönündeki skandal projesine yasal onay verdi.

YASAL STATÜ DEĞİŞTİRİLDİ: KURUMLARIN UYARILARI DİNLENMEDİ

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'in altı ay önce gündeme getirdiği projeyi hayata geçirmek adına kan dondurucu bir kararnameye imza attı. Kararnameyle, daha önce yalnızca lisanslı hayvanat bahçelerinde tutulabilen ve koruma altında olan Nil timsahları "yetiştirilmiş yaban hayvanı" olarak yeniden sınıflandırıldı.

İsrail medyasında "Timsahlı Hapishane" olarak adlandırılan projenin, özellikle Gazze Savaşı sırasında tutuklanan Filistinlilerin de tutulduğu Negev Çölü'ndeki yüksek güvenlikli Ketziot (Lavi) Cezaevi çevresinde uygulanması planlanıyor.

Filistinlilerin etrafına timsahlı hendekler kazılıyor! Kan donduran projeye onay çıktı!

FİNANSAL HESAPLAR YAPILDI: TİMSAH BAŞINA 20 BİN DOLAR

Finansal raporlarda, hendeklere yerleştirilecek bir timsahın maliyetinin 8 bin dolar, Nil timsahının fiyatının ise 20 bin dolara kadar çıktığı ifade edildi.

Filistinlilerin etrafına timsahlı hendekler kazılıyor! Kan donduran projeye onay çıktı!

CEZAEVLERİNDE SİSTEMATİK İŞKENCE RAPORLARI ARTIYOR

Timsahlı hendek projesi yasal onay alırken, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 9 bin 500 Filistinli tutukluya yönelik muamele üzerindeki uluslararası baskı da katlanarak artıyor. Wall Street Journal'ın yayımladığı araştırma raporuna göre, 7 Ekim sonrasında cezaevlerinde yiyecekler asgari seviyeye indirildi, elektriklerin kasıtlı olarak kesildi ve tutukluların sistematik şiddete maruz kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve İsrail İnsan Hakları için Doktorlar Örgütü (PHRI) verilerine göre, Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında İsrail gözaltı merkezlerinde 105 Filistinli hayatını kaybetti. Otopsi raporlarında yetersiz beslenme, tedavi edilmeyen kan zehirlenmesi ve darp izleri açıkça belgelendi.

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