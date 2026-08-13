Kentsel dönüşümü hızlandırmak için ‘Yarısı Bizden’ kapsamında hak sahiplerine konut için 1 milyon 875 bin lira destek sağlanırken, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında da ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ şehirlerinde 3 milyon liraya varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanılabilecek…

Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak maksadıyla vatandaşlara hibe ve kredi imkânlarının yanı sıra kira ve taşınma yardımı ile vergi ve harç muafiyetleri gibi çeşitli destekler sunuluyor. Bu desteklerin başında İstanbul’un bütün ilçelerini kapsayan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası geliyor. Yıl sonuna kadar riskli yapı ilan edilen tüm konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek veriliyor.

Finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Aynı şartlarda hak sahibinin bir dükkânı veya iş yeri için 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkânı için 875 bin lira kredi imkânı sunuluyor.

Vatandaşlara hibe, kredi ve harç avantajları sunuluyor: Kentsel dönüşüme dört koldan destek

Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026’da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı.

Bu değişiklikle ev ve iş yerini yenilemek isteyen vatandaşlar için riskli yapıların yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerin de zaman aldığı dikkate alınarak hak kaybı yaşamamaları için 31 Aralık 2026’ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan faydalanmasının önü açıldı.

Vatandaşlara hibe, kredi ve harç avantajları sunuluyor: Kentsel dönüşüme dört koldan destek

3 MİLYON LİRAYA VARAN KREDİ

Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen ‘İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP)’ kapsamında 3 milyon liraya varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabiliyor.

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Proje dâhilinde İstanbul’da ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon liraya kadar finansman imkânı sunuluyor. Riskli yapıdaki bağımsız birim dışında tapuda kayıtlı başka konutu bulunmayan maliklere, orta ve düşük gelirli hanelere, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, emekliler, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve hane halkı reisi kadın olan hanelere yönelik faiz indirimleri uygulanıyor.

Vatandaşlara hibe, kredi ve harç avantajları sunuluyor: Kentsel dönüşüme dört koldan destek

A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı enerji kimlik belgesine sahip binalar için ise yıllık yüzde 0,25 indirim yapılıyor. Bu indirimlerin bütün şartlarını sağlayan hak sahipleri için faiz oranında yıllık toplam yüzde 1,25’e varan indirim uygulanabiliyor. Projeye başvurmak için devam eden icra, takip veya haciz kaydının bulunmaması şartı aranacak. Kredinin aylık taksit tutarının, belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirinin yüzde 70’ini aşmaması gerekecek. Proje, Türkiye’de seçilen şehirlerde sismik ve iklim şartlarına dayanıklı konut, kentsel altyapı ve hizmetlere erişimi artırmayı amaçlıyor. İADŞP, ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. İstanbul’un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da da başvuru süreci başladı.

Vatandaşlara hibe, kredi ve harç avantajları sunuluyor: Kentsel dönüşüme dört koldan destek

KİRA YARDIMI KDV İSTİSNASI HARÇ MUAFİYETİ…

Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılacak binalar için belediyelerin aldığı inşaat (yapı) ruhsatı harcında indirim ve çeşitli muafiyetler uygulanıyor. İskân harcında da indirim imkânı sunuluyor. Tapu harcı muafiyeti kapsamında kentsel dönüşüm kapsamına giren bir yapıda inşaatı yapan yüklenicinin hak ettiği bağımsız bölümlerin ilk satışındaki yüzde 4 alım-satım harcı ödenmiyor. Kentsel dönüşüm kapsamında noter harcı ve damga vergisine ilişkin de muafiyetler bulunuyor. Kentsel dönüşüm kapsamında belirli şartları sağlayan projelerde KDV yönünden de çeşitli istisna ve indirimler uygulanabiliyor. Öte yandan riskli yapılarını tahliye eden hak sahipleri ile belirli şartları taşıyan kiracılara kira veya tahliye yardımı sağlanıyor.

YIKIM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

‘Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik' değişti. Bina yüksekliği 21,50 metreden veya yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan binalar ‘yüksek yapı’ olarak tanımlandı. Değişiklikle fennî mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı 21,50 metreden 18,50 metreye düşürüldü. Yıkım ruhsatının geçerlilik süresinin üç aya kadar uzatılabilmesine imkân sağlandı. Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin önceden hesaplanması mecburi tutuldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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