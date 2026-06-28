Kentsel dönüşüm hızlandı, kiralık talebi zirve yaptı: Fiyat artışları devam ediyor
Kentsel dönüşümün hızlandığı Türkiye’de kiralık konut krizi derinleşiyor. Riskli yapılardan tahliyeler ve sınırlı yeni arz, özellikle dönüşüm bölgelerinde kiraları hızla yukarı çekiyor.
- Riskli yapıların tahliyesi ve ortalama iki yıl süren inşaat sürecinde barınma ihtiyacı, mevcut kiralık konut stokunu azaltmaktadır.
- Piyasaya yeni kiralık ev girişinin sınırlı olması ve talebin artması, fiyatları yukarı yönlü baskılamaktadır.
- Dönüşümün yoğunlaştığı bölgelerde kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir.
- Vatandaşlar, iş yerleri, çocuklarının okulları ve sosyal düzenleri nedeniyle şehir veya uzak ilçe değiştirmeyi tercih etmemektedir.
- Bu durum, belirli bölgelerdeki kiralık ev talebini son üç yılda inanılmaz seviyelere taşımıştır.
- Genel ekonomik etkenlerin yanı sıra, kentsel dönüşüm kaynaklı zorunlu yer değiştirmeler kiralık ev piyasasını alevlendirmektedir.
Deprem gerçeğiyle yüzleşen Türkiye’nin dört bir yanında, riskli yapıların yenilenmesi maksadıyla başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bu hayati yenilenme süreci, kiralık konut piyasasında büyük bir daralmayı beraberinde getirdi.
Riskli yapılardan tahliye edilen mülk sahipleri ve bu binalarda yaşayan mevcut kiracıların, ortalama iki yıl süren inşaat aşamasında barınma ihtiyacını karşılamak zorunda kalması, mevcut kiralık konut stokunu hızla eritiyor.
Piyasaya yeni kiralık ev girişinin sınırlı olması ve talebin aniden patlaması, fiyatları da kaçınılmaz olarak yukarı yönlü baskılıyor. Emlak danışmanları, özellikle dönüşümün yoğunlaştığı köklü mahallelerde kiralık ev bulmanın neredeyse imkânsız hâle geldiğini belirtiyor.
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TALEP, FİYATI YUKARI ÇEKİYOR
Dönüşüm sebebiyle evini boşaltmak mecburiyetinde kalan vatandaşlar için şehir veya uzak ilçe değiştirmek, günlük hayatın akışını bozduğu için kesinlikle tercih edilmiyor.
Ailelerin mevcut iş yerleri, çocuklarının devam ettiği okullar ve yıllardır kurdukları sosyal düzenleri sebebiyle uzak bölgelere taşınmak mantıklı bir seçenek oluşturmuyor. Hâl böyle olunca, insanların kendi mahallelerinden veya alıştıkları yakın çevrelerinden kopmak istememesi, belirli bölgelerdeki kiralık ev talebini son üç yılda inanılmaz seviyelere taşıdı.
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Enflasyon ve artan inşaat maliyetleri gibi genel ekonomik etkenlerin yanı sıra, kentsel dönüşüm kaynaklı bu zorunlu yer değiştirmeler kiralık ev piyasasını âdeta alevlendiriyor.