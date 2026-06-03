Adana'da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için harekete geçen DAİMFED, yeni bir model geliştirdi. Bu kapsamda kentsel dönüşüm önündeki en büyük engel olan finansman sorununa çözüm bulundu. Adana'da kentsel dönüşüm sistemine dahil edilecek olan bankalar, müteahhitlik görevini üstlenecek. İşte detaylar...

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, "Deprem değil bina öldürür" gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Hal böyle olunca ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesi için çalışmalar hız kazandı. Ancak Adana’da kentsel dönüşüm çalışmalarının istenilen hızda devam etmemesi üzerine Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) çalışma başlattı. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel olan finansmana erişim konusunda çalışma yapan DAİMFED, bankaları da sisteme dahil ederek bankaların müteahhit gibi konut satacağı sistem üzerinde hazırlıkları tamamladı.

Kentsel dönüşümde yeni model! Bankalar müteahhit olacak

"YENİ PLATFORM KURULACAK"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetin kentsel dönüşüm konusunda önemli kredi ve destekler sunduğunu ancak sürecin istenilen seviyede ilerlemediğini ifade etti. Bunun en önemli nedenlerinden birinin kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu belirten Karslıoğlu, Adana’da valilik öncülüğünde tüm ilgili kurumların yer alacağı bir platform oluşturacaklarını kaydetti.

Kurulacak Kentsel Dönüşüm Platformu'nun DAİMFED tarafından koordine edileceğini ifade eden Karslıoğlu, "Kentsel dönüşümü ilgilendiren tüm kurumlarımızın bir araya geldiği bir yapı oluşturacağız. Hangi kurumlar arasında süreç takılıyorsa anında çözüm üreterek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bu platformun deprem bölgesindeki 11 ilimize de örnek olmasını umut ediyoruz" dedi.

Kentsel dönüşümde yeni model! Bankalar müteahhit olacak

"BANKALAR MÜTEAHHİT OLACAK"

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birinin finansman olduğunu belirten Karslıoğlu, bu soruna yönelik yeni bir model geliştirdiklerini söyledi. Karslıoğlu, "Buradaki tek sorun maddi sorundu, bunu da aştık. Bankaları müteahhit yapacağız. Örneğin bir mahallede bir ada düşünün. Vatandaşlara mevcut konutlarının karşılığını vereceğiz, geri kalan arsa ise bankanın olacak. Banka da müteahhit gibi projeyi yaptıracak. Böylece dönüşüm süreci hız kazanacak" diye konuştu.

Kentsel dönüşümde yeni model! Bankalar müteahhit olacak

"GÜNEY ADANA'DA DÖNÜŞÜM YILLAR ÖNCE TAMAMLANMALIYDI"

Adana'nın özellikle güney kesimlerinde kentsel dönüşümün geciktiğini dile getiren Mustafa Karslıoğlu, yerel yönetimlerin de sürece daha fazla katkı sunması gerektiğini belirtti. Belediye başkanlarının teknik ekipleriyle sahada aktif rol almasının önemine dikkat çeken Karslıoğlu, "Güney Adana diye tabir ettiğimiz bölgelerde kentsel dönüşümün 15-20 yıl önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Bunun çözüm noktası da kurumların ortak hareket edeceği Kentsel Dönüşüm Platformu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mevcut yapı stokunda orta gelir grubuna yönelik konut eksikliği bulunmadığını belirten Karslıoğlu, asıl riskin eski ve mühendislik hizmeti almamış yapılarda olduğunu vurgulayarak, "Bilim ve fen kurallarına göre yapılmamış binalarımızın gerek yerinde dönüşüm gerekse kentsel dönüşüm kapsamında hızla yenilenmesi gerekiyor. Çünkü biz bu yapılara 'tabut bina' diyoruz" şeklinde konuştu.

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