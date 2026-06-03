Piyasada yoğun olarak tüketilen bir grubun sigaralarına paket başına 5 TL zam geldi. Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 105, en pahalı sigara ise 120 lira oldu.

Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, piyasada yoğun olarak satılan bir gruba zam geldiğini duyurdu.

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PAKET BAŞINA 5 TL ZAM

Erol Dündar'ın paylaşımına göre, JTI grubu sigaralara paket başına 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar 3 Haziran (bugün) tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.

EN PAHALISI 120 TL OLDU

Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigar 120 lira oldu. JTI grubundan sonra diğer gruplarında sigaraya zam yapması bekleniyor.

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