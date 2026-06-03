Türkiye Gazetesi
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha, paketi 120 liraya çıktı
Piyasada yoğun olarak tüketilen bir grubun sigaralarına paket başına 5 TL zam geldi. Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 105, en pahalı sigara ise 120 lira oldu.
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Ekonomi az önce
JTI grubu sigaralara paket başına 5 TL zam yapıldı ve yeni fiyatlar 3 Haziran'dan itibaren geçerli olmaya başladı.
- Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar zamı duyurdu.
- JTI grubu sigaralara paket başına 5 TL zam geldi.
- Zamlı fiyatlar 3 Haziran tarihinden itibaren geçerli oldu.
- Grubun sattığı en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigara ise 120 lira oldu.
- Diğer sigara gruplarının da zam yapması bekleniyor.
Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, piyasada yoğun olarak satılan bir gruba zam geldiğini duyurdu.
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PAKET BAŞINA 5 TL ZAM
Erol Dündar'ın paylaşımına göre, JTI grubu sigaralara paket başına 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar 3 Haziran (bugün) tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.
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EN PAHALISI 120 TL OLDU
Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigar 120 lira oldu. JTI grubundan sonra diğer gruplarında sigaraya zam yapması bekleniyor.
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