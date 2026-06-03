ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), zorla çalıştırmayla mücadelede yetersiz kalan 60 ülkeye yönelik ek gümrük vergisi önerdi. Taslağa göre bazı ülkelere yüzde 10 ila 12,5 arasında vergi getirilmesi planlanıyor. Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin daha yüksek vergi diliminde yer alabileceği belirtiliyor.

Küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceğine yönelik endişeler artarken, ABD yönetimi onlarca ülkeyi kapsayan yeni bir gümrük vergisi planını gündeme taşıdı. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), zorla çalıştırma uygulamalarına karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle 60 ülke ve ekonomiden yapılan ithalata ek vergi uygulanmasını önerdi.

YÜZDE 10 İLA 12,5 ARASINDA VERGİ

Taslağa göre, 60 ülkeden ABD'ye gönderilen ürünlere yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasında değişen ek gümrük vergileri getirilebilecek. Düzenleme kapsamında Kanada, Avrupa Birliği, Meksika, Hindistan, İngiltere, Japonya, Güney Kore ve Çin gibi önemli ticaret ortakları da yer alıyor.

Ticaret savaşları yeniden alevleniyor! ABD'den 60 ülkeye ek gümrük vergisi geliyor

ZORLA ÇALIŞTIRMA GEREKÇESİ

ABD yönetimi, söz konusu ülkelerin zorla çalıştırma ile üretilen ürünlerin küresel tedarik zincirlerine girişini önlemede yetersiz kaldığını savunuyor. USTR tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan raporda, bu durumun Amerikan işçileri ve şirketleri açısından haksız rekabet oluşturduğu ifade edildi.

HİNDİSTAN, ÇİN, JAPONYA GÜNEY KORE YÜKSEK VERGİ DİLİMİNDE

Taslak plana göre bazı ülkelere yüzde 10 oranında ek vergi uygulanması öngörülürken, zorla çalıştırmayla mücadelede daha zayıf performans gösterdiği değerlendirilen ülkeler için bu oran yüzde 12,5'e kadar yükselebilecek. Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin daha yüksek vergi diliminde yer alabileceği belirtiliyor.

MUAF TUTULACAK ÜRÜNLER VAR

Önerilen düzenleme kapsamında enerji ürünleri, nadir toprak elementleri, bazı ilaçlar ile belirli tarım ve sanayi ürünlerinin vergiden muaf tutulması planlanıyor. Böylece ABD'nin kritik tedarik zincirlerinde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

KAMUOYU GÖRÜŞÜ ALINACAK

ABD yönetimi, yeni tarife planı için 6 Temmuz'a kadar kamuoyu görüşü toplayacak. Konuyla ilgili kamu duruşmasının ise 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Nihai kararın değerlendirme sürecinin ardından verilmesi bekleniyor.

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