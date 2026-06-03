Petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar sınırına yükselmesiyle dün indirim gelen akaryakıta bugün çifte zam geldi. Benzin ve motorinin fiyatı gece yarısı arttı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 dolara yükselmesiyle dün indirim gelen akaryakıta bugün çifte zam geldi.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

Dün benzine 1 lira 38 kuruş, motorine ise 1 lira 81 kuruş zam gelmişti. Petrol fiyatlarındaki artış sonrası bugün ise benzine 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi.

Petrol yükseldi, akaryakıta çifte zam! Tabela gece yarısı değişti

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 63 lira bandına, motorinin litresi ise 66 lira bandına çıktı.

3 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.45 66.31 31.99 İstanbul Anadolu 63.31 66.17 31.39 Ankara 64.42 67.44 31.97 İzmir 64.70 67.71 31.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası