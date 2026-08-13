Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü 9,1 trilyon TL’ye ulaştı. Banka, 2026’nın ilk yarısında 74,2 milyar TL net kâr elde etti.

Ziraat Bankası ikinci çeyrekte aktif büyüklüğünü 9,1 trilyon TL seviyesine taşıdı. Banka, yılın ilk yarısında 74,2 milyar TL net kâr elde etti.

Banka, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla nakdî kredi hacmini 4,9 trilyon TL, gayrinakdî kredi hacmini 2 trilyon TL olmak üzere toplam kredi hacmini yaklaşık 7 trilyon TL seviyesine taşıdı.

Ziraat’ten ilk yarıda 74,2 milyar lira kâr: Kredi hacmi 7 trilyon TL

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “2026 yılının ikinci çeyreği; küresel ölçekte belirsizliklerin devam ettiği, sıkı parasal koşulların ve bankacılık sektöründe yükselen fonlama maliyetlerinin kârlılık ile özkaynaklar üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğu zorlu bir dönem olmuştur.

Bu konjonktürde Bankamız; güçlü finansal yapısı, yaygın hizmet ağı ve proaktif bilanço yönetimi sayesinde son derece başarılı bir performans sergilemiştir. Bu dönemde aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara ve dijital bankacılığa kadar birçok temel alanda sektöre yön veren ve liderliğini açık ara sürdüren banka konumumuzu pekiştirdik. Jeopolitik ve ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan anlayışla Türkiye’nin önünde oluşan yeni fırsat alanlarını en etkin biçimde değerlendirerek; ülkemizin stratejik önceliklerine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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