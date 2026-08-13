Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Ziraat’ten ilk yarıda 74,2 milyar lira kâr: Kredi hacmi 7 trilyon TL

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ziraat’ten ilk yarıda 74,2 milyar lira kâr: Kredi hacmi 7 trilyon TL
Fotoğraf Başlığı Ziraat’ten ilk yarıda 74,2 milyar lira kâr: Kredi hacmi 7 trilyon TL

Ziraat Bankası’nın aktif büyüklüğü 9,1 trilyon TL’ye ulaştı. Banka, 2026’nın ilk yarısında 74,2 milyar TL net kâr elde etti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ziraat Bankası ikinci çeyrekte aktif büyüklüğünü 9,1 trilyon TL seviyesine taşıdı. Banka, yılın ilk yarısında 74,2 milyar TL net kâr elde etti.

Banka, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla nakdî kredi hacmini 4,9 trilyon TL, gayrinakdî kredi hacmini 2 trilyon TL olmak üzere toplam kredi hacmini yaklaşık 7 trilyon TL seviyesine taşıdı.

Ziraat’ten ilk yarıda 74,2 milyar lira kâr: Kredi hacmi 7 trilyon TL
Başlık ResmiZiraat’ten ilk yarıda 74,2 milyar lira kâr: Kredi hacmi 7 trilyon TL

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “2026 yılının ikinci çeyreği; küresel ölçekte belirsizliklerin devam ettiği, sıkı parasal koşulların ve bankacılık sektöründe yükselen fonlama maliyetlerinin kârlılık ile özkaynaklar üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğu zorlu bir dönem olmuştur.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye
EKONOMİ

Türkiye'nin köklü otobüs firması satıldı! İşte 64 yıllık şirketin yeni sahipleri

Bu konjonktürde Bankamız; güçlü finansal yapısı, yaygın hizmet ağı ve proaktif bilanço yönetimi sayesinde son derece başarılı bir performans sergilemiştir. Bu dönemde aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara ve dijital bankacılığa kadar birçok temel alanda sektöre yön veren ve liderliğini açık ara sürdüren banka konumumuzu pekiştirdik. Jeopolitik ve ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan anlayışla Türkiye’nin önünde oluşan yeni fırsat alanlarını en etkin biçimde değerlendirerek; ülkemizin stratejik önceliklerine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Vatandaşlara hibe, kredi ve harç avantajları sunuluyor: Kentsel dönüşüme dört koldan destek
Kentsel dönüşüme dört koldan destek
Kaydet
Depay’dan mesaj var! Hollandalı yıldız futbolcu, Trabzonspor'a gelmek istiyor
Depay’dan mesaj var! Gelmek istiyor
Kaydet
Önce gol sonra şov! Beşiktaş'ın hocası Italiano da önceliğini açıkladı
Beşiktaş'ın hocası Italiano da önceliğini açıkladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.