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Serdal Adalı'dan suç duyurusu: Gizli bilgiler basına sızdırıldı!

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Serdal Adalı'dan suç duyurusu: Gizli bilgiler basına sızdırıldı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden gerçekleştirdiği özel uçuşa ilişkin bilgilerin, gizli olmasına rağmen basına sızdırılması nedeniyle harekete geçti.

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Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'in transferiyle dünya çapında gündem olan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, dikkat çeken bir hukuki süreç başlattı.

SAVCILIĞA BAŞVURU

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; siyah-beyazlı kulübün bir numarası, İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali üzerinden gerçekleştirdiği özel uçuşların gizli olduğu halde basına ve kamuya sızdırılması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic'le birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.
Başlık ResmiSerdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic'le birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.

"SINIRLI SAYIDA GÖREVLİNİN ERİŞİMİNE AÇIK"

Başvuru dilekçesinde, "Serdal Adalı’ya ait uçuş bilgilerinin, yalnızca sınırlı sayıda görevlinin erişimine açık kurumsal sistemler üzerinden basına sızdırılması suretiyle işlenen suçlar hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talebimizdir" ifadeleri yer aldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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