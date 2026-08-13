Esnaftan ekonomi yönetimine çağrı! ÖTV ile ilgili bir talepleri var

Üst üste gelen zamların ardından motorindeki ÖTV, ağustos ayında sıfırlanırken; eylülde 3, ekimde ise 6 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı. Kararın ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den ekonomi yönetimine dikkat çeken bir çağrı geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Motorin eşel mobil sistemi dışına çıkarılmasının olumlu olduğunu belirten Palandöken, "Üretimdeki maiyetlerin düşmesi ve yüksek enflasyonun önüne geçilmesi için motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak olması sevindirici" dedi.

"MOTORİNDEKİ ÖTV TAMAMEN KALDIRILMALI"

Motorindeki ÖTV'nin tamamen kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Palandöken, "Ancak enflasyonun aşağı gelmesi ve üretim maliyetlerinin düşmesi için diğer aylardaki kademeli artış enflasyonun inmesine olumlu yansımaz. Onun için yılın tamamında ÖTV'nin kaldırılması çiftçi ve esnafımız başta olmak üzere ekonominin tüm aktörleri için önemli bir karar olacaktır" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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