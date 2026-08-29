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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Göç Uzman Yardımcısı alımı ilanı! Başvuru tarihleri ve şartları

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Göç Uzman Yardımcısı alımı ilanı! Başvuru tarihleri ve şartları
Fotoğraf Başlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Göç Uzman Yardımcısı alımı ilanı! Başvuru tarihleri ve şartları

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 40 İl Göç Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, başvurular Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak.

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İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8’inci ve 9’uncu derecelerden toplam 40 (kırk) adet il göç uzman yardımcısı kadrosuna uzman yardımcısı alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yaptırılacak. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Göç Uzman Yardımcısı alımı ilanı! Başvuru tarihleri ve şartları
Başlık ResmiGöç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Göç Uzman Yardımcısı alımı ilanı! Başvuru tarihleri ve şartları

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı başvuruları 1 Eylül 2026 tarihi saat 10:00 ile 9 Eylül 2026 tarihi saat 23:59 arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecek.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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