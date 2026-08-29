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Antalya Kaş'ta orman yangını! Ekipler bölgede

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Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini devam ettiriyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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