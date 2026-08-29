Antalya Kaş'ta orman yangını! Ekipler bölgede
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini devam ettiriyor.
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